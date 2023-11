Neue Entdeckung: Feiner Silikatstaub spielte eine Schlüsselrolle beim Aussterben der Dinosaurier

Wissenschaftler haben einen bahnbrechenden Faktor entdeckt, der zum Aussterben der Dinosaurier beitrug. Während dem riesigen Asteroideneinschlag seit langem die Auslöschung dieser uralten Lebewesen zugeschrieben wird, zeigen neue Forschungsergebnisse, dass feiner Silikatstaub eine entscheidende Rolle bei der Verwüstung der Erde spielte.

Vor etwa 66 Millionen Jahren kollidierte ein massiver Asteroid mit einem Durchmesser von mindestens 10 km mit unserem Planeten. Der Einschlag setzte eine unvorstellbare Energiemenge frei, die dem 4.7-Milliardenfachen der Hiroshima-Bombe entspricht. Die Folgen zeichneten ein düsteres Bild: Schockwellen schleuderten Fische aus dem Wasser und begruben sie Tausende von Kilometern entfernt unter Schichten aus Schlamm und Trümmern. In weiten Regionen wüteten Waldbrände, während über eine Meile hohe Tsunamis die Ozeane überschwemmten. Der Planet wurde von Megabeben erschüttert, die monatelang anhielten. Schwefelsäure regnete herab und verwandelte die Ozeane in saure Todesfallen, während das Sonnenlicht weit über ein Jahr lang durch die atmosphärische Materie blockiert wurde, was zu einem drastischen Abkühlungseffekt führte. Dieses katastrophale Ereignis führte zum Zusammenbruch der Nahrungsnetze und zum Aussterben von etwa drei Vierteln aller Lebensformen auf der Erde.

Frühere Untersuchungen führten den darauffolgenden „Einschlagwinter“ auf in die Atmosphäre freigesetzte Schwefel- und Rußpartikel zurück. Diese neueste Studie stellt diese Annahme jedoch in Frage. Wissenschaftler untersuchten in Gesteinen konservierte Mineralien an einer Fossilienfundstelle in North Dakota, USA, und machten eine überraschende Entdeckung. Die Konzentration feiner Silikatstaubpartikel war deutlich höher als zunächst angenommen. Bei der Eingabe in ein Klimamodell wurde festgestellt, dass diese Partikel noch bis zu 15 Jahre nach dem Einschlag in der Atmosphäre verblieben, was zu einer erheblichen Abkühlung der Erdoberfläche auf bis zu bemerkenswerte 15 °C (27 °F) führte. Dies stellt einen tiefgreifenden Klimawandel dar, insbesondere wenn man die prognostizierten Folgen einer globalen Erwärmung von nur 2 °C (3.6 °F) berücksichtigt.

Dieser Befund wirft ein neues Licht auf die verheerenden Folgen eines Aufpralls dieser Größenordnung. Es betont die Bedeutung einer kontinuierlichen Überwachung des Himmels, um unseren Planeten vor zukünftigen kosmischen Bedrohungen zu schützen. Jede neue Enthüllung trägt zu unserem Verständnis des katastrophalen Ereignisses bei, das die Dinosaurier auslöschte und den Lauf des Lebens auf der Erde veränderte.

FAQ

F: Hat allein der Asteroideneinschlag zum Aussterben der Dinosaurier geführt?

A: Nein, der Asteroideneinschlag löste eine Reihe kaskadierender Effekte aus, die zum Aussterben beitrugen.

F: Wie lange blieb der feine Silikatstaub in der Atmosphäre?

A: Es wird angenommen, dass die feinen Silikatstaubpartikel bis zu 15 Jahre nach dem Einschlag in der Atmosphäre hingen.

F: Welchen Gesamteinfluss hatte der Silikatstaub auf das Erdklima?

A: Das Vorhandensein von feinem Silikatstaub verursachte einen erheblichen Kühleffekt und senkte die Temperatur der Erdoberfläche um bis zu 15 °C (27 °F).

F: Wie viel Prozent der Lebensformen auf der Erde wurden durch dieses Ereignis ausgelöscht?

A: Ungefähr drei Viertel aller Lebensformen auf der Erde sind aufgrund der verheerenden Folgen des Asteroideneinschlags ausgestorben.