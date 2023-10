Die Geheimnisse des Mars entschlüsseln: Neue Einblicke in das Innere des Planeten

By

Seismische Wellen, die durch einen Meteoriteneinschlag auf dem Mars ausgelöst wurden, haben faszinierende Erkenntnisse über das tiefe Innere des Planeten enthüllt. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse stellen lang gehegte Annahmen in Frage und liefern Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Anatomie unseres Nachbarplaneten.

Die vom InSight-Lander der NASA gesammelten seismischen Daten beleuchten das Vorhandensein einer bisher unentdeckten Schicht geschmolzenen Gesteins, die den flüssigen Metallkern des Mars umgibt. Heute geht man davon aus, dass diese innerste Komponente kleiner und dichter ist als bisher angenommen, was auf einen bedeutenden Wandel in unserem Verständnis der inneren Struktur des Mars hinweist.

Wenn sich seismische Wellen durch verschiedene Materialien im Inneren eines Planeten bewegen, einschließlich solcher, die durch Meteoriteneinschläge erzeugt werden, ändern sich ihre Geschwindigkeit und Form. Die vom Seismometer-Instrument von InSight erfassten Daten haben es Wissenschaftlern ermöglicht, ein klareres Bild der inneren Zusammensetzung des Mars zu gewinnen.

Der Einschlag eines Meteoriten in Tempe Terra, einer Hochlandregion des Mars, löste am 18. September 2021 ein Erdbeben der Stärke 4.2 aus und hinterließ einen Krater mit einer Breite von etwa 425 Fuß (130 Meter). Interessanterweise ereignete sich dieser Einschlag auf der gegenüberliegenden Seite des Mars von InSights Standort in Elysium Planitia, einer Flachlandregion.

Die durch dieses Ereignis erzeugten seismischen Wellen durchdrangen das tiefe Innere des Planeten, einschließlich des Kerns, und boten beispiellose Einblicke. Vor dieser Entdeckung konnten Wissenschaftler nur Reflexionen von der Spitze des Marskerns beobachten, keine seismischen Wellen, die ihn durchquerten.

Durch die Analyse des Verhaltens dieser Wellen haben Forscher das Vorhandensein einer geschmolzenen Silikatschicht mit einer Dicke von etwa 90 Meilen (150 km) identifiziert, die den Kern umgibt. Diese geschmolzene Region im Mantel, dem inneren Teil des Planeten, war bisher unbekannt.

Darüber hinaus berechneten die Forscher eine neue Größe für den Marskern und schätzten seinen Durchmesser auf etwa 2,080 Meilen (3,350 km), etwa 30 % kleiner als frühere Schätzungen. Sie fanden außerdem heraus, dass der Mantel, der zwischen der äußeren Kruste und dem Kern des Planeten liegt, sich etwa 1,055 Meilen (1,700 km) unter der Oberfläche erstreckt.

Im Gegensatz zur Erde besitzt der Mars um seinen Kern eine vollständig oder teilweise geschmolzene Schicht. Eine Studie weist auf das Vorhandensein einer vollständig geschmolzenen Schicht hin, während die andere darauf hindeutet, dass sie oben teilweise geschmolzen ist. Die geschmolzene und teilweise geschmolzene Schicht besteht hauptsächlich aus Silikaten, die mit Eisen und radioaktiven wärmeerzeugenden Elementen angereichert sind und sich vom darüber liegenden festen Mantel unterscheiden.

Weitere Studien zeigen, dass der Kern des Mars hauptsächlich aus Eisen und Nickel sowie leichteren Elementen wie Schwefel, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. Diese leichteren Elemente machen etwa 9–15 % der Zusammensetzung des Erdkerns aus, was weniger ist als bisher angenommen, aber mit dem Erdkern vergleichbar.

Diese bahnbrechende Forschung stellt unser Verständnis der inneren Struktur des Mars in Frage und unterstreicht die Komplexität von Planeten als vielfältigen Systemen. Der Mars mit einem Durchmesser von etwa 4,220 Meilen (6,791 km) im Vergleich zu den 7,926 Meilen (12,755 km) der Erde fasziniert weiterhin Wissenschaftler und Astronomen gleichermaßen.

FAQ:

F: Was haben die seismischen Wellen des Meteoriteneinschlags auf dem Mars enthüllt?

A: Die seismischen Wellen legten eine bisher unbekannte Schicht aus geschmolzenem Gestein frei, die den flüssigen Metallkern des Mars umgibt.

F: Wie haben Wissenschaftler die seismischen Daten gesammelt?

A: Die Daten wurden vom InSight-Lander der NASA gesammelt, der über ein Seismometer-Instrument verfügt.

F: Wo ereignete sich der Meteoriteneinschlag?

A: Der Meteoriteneinschlag ereignete sich in der Tempe-Terra-Region des Mars.

F: Wie unterscheidet sich das Innere des Mars vom Inneren der Erde?

A: Der Mars hat eine geschmolzene oder teilweise geschmolzene Schicht um seinen Kern, die Erde hingegen nicht.