Wissenschaftler identifizieren genetische Narbe, die Lungenentzündungsbakterien bei der Entwicklung einer Antibiotikaresistenz hilft

Wissenschaftler der Universität Sheffield haben eine wichtige Entdeckung gemacht, die Aufschluss darüber gibt, wie Lungenentzündungsbakterien Resistenzen gegen Antibiotika entwickeln. In einer in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichten Studie identifizierten Forscher eine genetische Narbe, die im Genom von Bakterien zurückbleibt, wenn diese gegen eine Antibiotikabehandlung resistent werden. Das Verständnis dieses evolutionären Tors wird es Wissenschaftlern ermöglichen, vorherzusagen, welche Stämme von Lungenentzündungen in Zukunft sehr resistent werden werden, und so Kontrollmaßnahmen zum Schutz des Patientenlebens umzusetzen.

Lungenentzündung ist eine schwere Infektion und die dritthäufigste Todesursache in der britischen Bevölkerung. Einer der für diese Infektionen verantwortlichen Bakterien ist Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Normalerweise werden Antibiotika verabreicht, um die Bakterien zu eliminieren, aber sie entwickeln zunehmend Resistenzen, die eine langfristige Bedrohung für die Wirksamkeit der Behandlung von Patienten darstellen.

Die vom Sheffield-Team durchgeführte Forschung konzentrierte sich auf Mutationen namens pde1, die als evolutionäres Tor für S.pneumoniae-Zellen zur Erlangung einer Antibiotikaresistenz dienen. Die Identifizierung dieser genetischen Narbe stellt einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis der Entstehung von Resistenzen und der Möglichkeit ihrer Vorhersage dar.

Dr. Andrew Fenton, der Hauptautor der Studie, betonte die Bedeutung dieser Entdeckung für die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen. Er erklärte, dass das Verständnis, wie Resistenzen entstehen, die Identifizierung gefährlicher Bakterienstämme und die Umsetzung von Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung ihrer Ausbreitung ermöglicht.

Während frühere Studien den Zusammenhang zwischen Genomassoziation und Antibiotikaresistenz bei S. pneumoniae untersucht haben, stellt diese Forschung eine wesentliche Verbesserung des molekularen Verständnisses von Resistenzen dar. Die Identifizierung von pde1 dient dazu, die begrenzte Anzahl bekannter Mutationen zu erweitern, die die Antibiotikaresistenz dieses Bakteriums fördern.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei Lungenentzündungsbakterien. Durch das Verständnis dieser Prozesse können Forscher daran arbeiten, wirksame Strategien zur Bekämpfung dieses wachsenden Problems der öffentlichen Gesundheit zu entwickeln.

Quellen:

– Der Verlust der Pde1-Funktion fungiert als evolutionäres Tor zur Penicillinresistenz bei Streptococcus pneumoniae, Proceedings of the National Academy of Sciences

– Universität Sheffield