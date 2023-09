Internationales Team schließt Sequenzierung des Y-Chromosoms ab und enthüllt neue proteinkodierende Gene

By

Ein internationales Forscherteam hat die Sequenzierung des Y-Chromosoms, des männlichen Geschlechtschromosoms, erfolgreich abgeschlossen. Die bahnbrechende Forschung hat auch zur Entdeckung von 41 weiteren Protein-kodierenden Genen geführt, was neue Wege für die weitere Erforschung des Krankheitsrisikos und der Humanbiologie eröffnet.

Bis vor kurzem fehlte ein erheblicher Teil des Y-Chromosoms im Referenzgenom, was für Forscher eine Herausforderung darstellte. Fortschritte in der Technologie und in den Bioinformatik-Algorithmen haben es dem Team jedoch ermöglicht, diese Hürde zu überwinden und das männliche Geschlechtschromosom vollständig zu sequenzieren.

Die Sequenzierung des Y-Chromosoms hat der menschlichen Genomreferenz 30 Millionen neue Basen hinzugefügt. Darüber hinaus wurden 41 bisher unbekannte Protein-kodierende Gene entdeckt. Diese umfassende Sequenz des Y-Chromosoms stellt eine wertvolle Ressource für die Untersuchung genetischer Variationen dar, die sich auf menschliche Merkmale und Krankheiten auswirken können.

Die Struktur des Y-Chromosoms, die jahrzehntelang unbekannt blieb, ist jetzt besser verstanden. Die Sequenzierung hat einen Schaltplan der genetischen Schalter geliefert, die durch das Y-Chromosom aktiviert werden und von denen viele für die männliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind. Wissenschaftler können diese Karte nun nutzen, um die genetischen Beiträge zur Fortpflanzung und anderen männlichen Merkmalen zu untersuchen.

Der Sequenzierungsprozess war aufgrund der sich wiederholenden molekularen Muster und palindromischen Sequenzen im Y-Chromosom eine besondere Herausforderung. Die neue Sequenzierungsmethode ermöglichte es den Forschern jedoch, diese komplexen Sequenzen zu identifizieren und zu verstehen und so einen umfassenderen Überblick über das männliche Geschlechtschromosom zu erhalten.

Die vollständige Sequenz des Y-Chromosoms wurde durch die Zusammenarbeit von über 100 Forschern aus der ganzen Welt ermöglicht. Die Forschung wurde vom National Human Genome Research Institute und dem Telomere-to-Telomere-Konsortium geleitet.

Dieser bedeutende Erfolg wird unser Verständnis der menschlichen Biologie erheblich erweitern und möglicherweise zu Durchbrüchen in der Krebsforschung beitragen. Darüber hinaus kann die im Y-Chromosom zwischen Individuen beobachtete Variabilität nun weiter erforscht werden, was möglicherweise zu einem besseren Verständnis der Krankheitsrisiken führt.

Der Abschluss der Y-Chromosomensequenzierung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Genomik dar und bereitet die Bühne für zukünftige Entdeckungen auf diesem Gebiet. Forscher können jetzt Experimente entwerfen, um die Auswirkungen und Funktion bisher unerforschter Teile des Y-Chromosoms zu testen und so Aufschluss über seine Rolle für die menschliche Gesundheit und Entwicklung zu geben.

