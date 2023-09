Parasitäre Würmer manipulieren Ameisen, um durch Grashalme zu navigieren

Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass parasitäre Würmer, sogenannte Lanzettenwürmer, eine ausgefeiltere Strategie zur Infektion von Ameisen haben als bisher angenommen. Diese Würmer zwingen Ameisen dazu, die Grashalme hinaufzuklettern und dann wieder hinunterzuklettern, wenn das Wetter zu heiß wird. Der Zweck dieser Manipulation besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Ameisen von größeren Tieren gefressen werden, sodass die Würmer ihren Lebenszyklus fortsetzen können.

Lanzettenleberwürmer leben als Erwachsene hauptsächlich in Kühen oder anderen grasenden Wiederkäuern. Über die Ausscheidungen der Kühe legen die Würmer Eier im Gras ab, die dann von Schnecken gefressen werden. Im Inneren der Schnecken erreichen die Würmer das nächste Larvenstadium und vermehren sich ungeschlechtlich. Die Schnecken reagieren auf den Befall mit der Bildung von Zysten um die Würmer, die schließlich ausgehustet und von den Ameisen zusammen mit den Wurmlarven aufgenommen werden.

Sobald die Larven in einer Ameise sind, treten sie in ihre nächste Lebensphase ein. Die meisten wandern in den Magen der Ameise, aber einer gelangt ins Gehirn und übernimmt die Kontrolle. Die infizierte Ameise wird dann gezwungen, auf die Spitze eines Grashalms zu klettern und sich festzusetzen, was größeren Tieren die Möglichkeit gibt, die Ameise und die Würmer zu fressen. Die Würmer erreichen schließlich in ihrem letzten Wirt das Erwachsenenalter, wandern zur Leber, ernähren sich, paaren sich und legen Eier, um den Zyklus neu zu starten.

Ein Forscherteam der Universität Kopenhagen beschloss, diesen komplexen Prozess weiter zu untersuchen. Sie untersuchten über tausend infizierte Ameisen in einem Wald in Dänemark und stellten fest, dass die Temperatur den größten Einfluss auf das Verhalten der Ameisen hatte. An kühlen Tagen blieben die Ameisen im Gras, an warmen Tagen krochen sie jedoch wieder hinunter. Dies deutet darauf hin, dass die Würmer die Ameisen nachts und morgens manipulieren, um sie bei aktiven Weidetieren im Gras zu positionieren und sie dann tagsüber vor der Sonne zu schützen.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität des Parasitenverhaltens und die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die spezifischen Mechanismen zu verstehen, die diese Saugwürmer zur Manipulation des Ameisengehirns nutzen. Während sich Menschen gelegentlich mit Lanzettenleberwürmern infizieren können, sind diese Infektionen selten und Menschen sind Zufallswirte.

Quellen: Verhaltensökologie