Parasitäre Würmer manipulieren Ameisen, um auf Grashalme zu klettern

Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass parasitäre Würmer, insbesondere Lanzettenwürmer, Ameisen dazu manipulieren können, an Grashalmen hochzuklettern und dann wieder herunterzuklettern, wenn das Wetter zu heiß wird. Diese Würmer haben einen komplexen Lebenszyklus, der darauf angewiesen ist, von größeren Tieren gefressen zu werden, um ihren Fortpflanzungszyklus fortzusetzen.

Die Lanzettlichen Leberegel leben als Erwachsene hauptsächlich in Kühen oder anderen grasenden Wiederkäuern. Um jedoch ihren endgültigen Wirt zu erreichen, durchlaufen sie eine Reihe von Etappen. Die Wurmeier werden von Kühen ausgeschieden und landen im Gras, wo sie von Schnecken gefressen werden. Im Inneren der Schnecken erreichen die Würmer ihr Larvenstadium und vermehren sich ungeschlechtlich. Die Schnecken reagieren auf den Befall, indem sie Zysten um die Würmer bilden, die dann als Schleimkügelchen ausgehustet werden. Ameisen fressen unwissentlich diese Schleimkügelchen zusammen mit den Wurmlarven.

Sobald sie sich in der Ameise befinden, wachsen die Larven und wandern zum Magen der Ameise, während eine Larve zum Gehirn der Ameise gelangt und die Kontrolle übernimmt. Die infizierte Ameise wird dann so manipuliert, dass sie auf die Spitze eines Grashalms klettert und sich daran festhält, was sie zu einem leichten Ziel für umherstreifende Wiederkäuer macht, die die Ameise und die Parasiten unbeabsichtigt verzehren. Sobald sie sich im Endwirt befinden, erreichen die Würmer das Erwachsenenalter, wandern zur Leber, ernähren sich, paaren sich, legen Eier und beginnen so den Zyklus neu.

Forscher der Abteilung für Pflanzen- und Umweltwissenschaften der Universität Kopenhagen führten eine Studie durch, um das Verhalten infizierter Ameisen besser zu verstehen. Sie beobachteten 1,000 nicht aufeinanderfolgende Tage lang über 13 infizierte Ameisen in den Wäldern von Bidstrup, Dänemark. Die Studie ergab, dass die Temperatur eine wichtige Rolle für das Verhalten der Ameisen spielte. An kühlen Tagen hielten sich die Ameisen hauptsächlich im Gras auf, während sie an wärmeren Tagen wieder hinunterkrochen und ihren normalen Aktivitäten nachgingen. Dies deutet darauf hin, dass die Würmer die Ameisen in der Nacht und in den frühen Morgenstunden manipulieren.

Die Studie verdeutlicht die Komplexität und Raffinesse dieser Parasiten und wie wenig wir noch über sie wissen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die spezifischen Mechanismen aufzudecken, die es den Saugwürmern ermöglichen, das Gehirn der Ameise zu manipulieren. Während Menschen gelegentlich von diesen Würmern befallen werden können, sind Infektionen selten und Menschen sind zufällige Wirte.

Quelle: The Guardian