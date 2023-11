Das Geheimnis lüften: Warum manche Exoplaneten kleiner werden

By

In den riesigen Weiten des Weltraums gibt es eine faszinierende Vielfalt an Exoplaneten – Planeten, die sich außerhalb unseres eigenen Sonnensystems befinden. Diese vielfältigen Welten reichen von kleinen Gesteinsplaneten bis hin zu riesigen Gasriesen. Allerdings haben Astronomen ein verblüffendes Phänomen festgestellt: eine Knappheit an Exoplaneten mit Durchmessern zwischen dem 1.5- und 2-fachen des Erddurchmessers. Diese sogenannte „Größenlücke“ hat Fragen zu den Faktoren aufgeworfen, die die Größe des Planeten beeinflussen.

Glücklicherweise hat eine bahnbrechende Studie, die von Wissenschaftlern unter Verwendung von Daten des stillgelegten Kepler-Weltraumteleskops der NASA durchgeführt wurde, faszinierende Beweise geliefert, die Licht auf dieses kosmische Geheimnis werfen. Die von der Caltech/IPAC-Wissenschaftlerin Jessie Christiansen geleitete Forschung legt nahe, dass die Kerne bestimmter Sub-Neptun-Planeten für deren schrumpfende Größe verantwortlich sein könnten.

Exoplaneten sind Planetenkörper, die außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt wurden. Bisher wurden mehr als 5,000 Exoplaneten bestätigt, von denen jeder wertvolle Einblicke in die Weite und Vielfalt unseres Universums bietet. Aber was führt dazu, dass einige dieser Planeten kleiner werden?

Die Studie schlägt zwei Hauptmechanismen für die Verringerung der Planetengröße vor: kerngetriebenen Massenverlust und Photoverdampfung. Kernbedingter Massenverlust tritt auf, wenn die Strahlung des heißen Kerns eines Planeten seine Atmosphäre allmählich nach außen drückt. Dieser Mechanismus wird wahrscheinlich etwa nach der 1-Milliarde-Jahre-Marke der Existenz eines Planeten auftreten. Andererseits kommt es zur Photoverdampfung, wenn die intensive Strahlung eines Sterns die Atmosphäre eines Planeten zerstört, vergleichbar mit einem Haartrockner, der einen Eiswürfel schmilzt. Die neuen Erkenntnisse stützen jedoch die Theorie, dass der kerngetriebene Massenverlust der Hauptgrund für die beobachtete Größenlücke ist.

Um diese Theorien zu untersuchen, analysierte Christiansens Team Daten der K2-Mission und konzentrierte sich dabei auf die Sternhaufen Praesepe und Hyades. Interessanterweise zeigten die Ergebnisse, dass fast alle Sterne in diesen Sternhaufen noch Sub-Neptun-Planeten aufweisen, was darauf hindeutet, dass ihre Atmosphären nicht durch Photoverdampfung erodiert wurden. Daher scheint der kerngetriebene Massenverlust die plausiblere Erklärung für die Diskrepanz in der Planetengröße zu sein.

Diese Studie löst nicht nur eines der bleibenden Rätsel des Weltraums, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Entwicklung von Exoplaneten und der potenziellen Bewohnbarkeit von Planeten. Durch das Verständnis der Mechanismen, die die Atmosphäre von Exoplaneten formen, können Wissenschaftler entscheidende Einblicke in die Bedingungen gewinnen, die für das Gedeihen von Leben auf fernen Welten notwendig sind.

Wie Christiansen betont, ist diese Forschung noch im Gange und zukünftige Studien werden diese Theorien weiterhin erforschen und validieren. Das ständig wachsende Wissen über Exoplaneten verspricht, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und die unendlichen Möglichkeiten zu enthüllen, die jenseits unserer kosmischen Nachbarschaft liegen.

Häufigste Fragen

Was sind Exoplaneten?

Exoplaneten sind Planetenkörper, die außerhalb unseres eigenen Sonnensystems existieren. Sie umkreisen andere Sterne als die Sonne.

Wie viele Exoplaneten wurden bisher entdeckt?

Bisher wurden über 5,000 Exoplaneten entdeckt.

Wie groß ist der Größenunterschied zwischen Exoplaneten?

Der Größenunterschied bezieht sich auf die Knappheit von Exoplaneten mit Durchmessern zwischen dem 1.5- und 2-fachen des Erddurchmessers. Dieser Größenbereich stellt Astronomen vor ein kosmisches Rätsel.

Was führt dazu, dass manche Exoplaneten kleiner werden?

Laut der bahnbrechenden Studie könnten die Kerne bestimmter Sub-Neptun-Planeten ihre Atmosphäre wegdrücken, was zu einer Verringerung der Planetengröße führt.

Welche Mechanismen stecken hinter der Verringerung der Planetengröße?

Es werden zwei Hauptmechanismen vorgeschlagen: kerngetriebener Massenverlust und Photoverdampfung. Kerngetriebener Massenverlust tritt auf, wenn die Strahlung des heißen Kerns eines Planeten die Atmosphäre allmählich nach außen drängt. Photoverdampfung hingegen geschieht, wenn die intensive Strahlung eines Sterns die Atmosphäre eines Planeten zerstört.

Welcher Mechanismus ist der Haupttreiber der beobachteten Größenlücke?

Die neuen Beweise belegen, dass der kerngetriebene Massenverlust die wahrscheinlichere Erklärung für die Diskrepanz in der Planetengröße zwischen dem 1.5- und 2-fachen der Erdgröße ist.