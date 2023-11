Wissenschaftler entdecken neuen Kryovulkan auf Pluto: Kiladze Caldera

Pluto, der einst als neunter Planet unseres Sonnensystems galt, hat zwar seinen Planetenstatus verloren, weckt aber weiterhin das Interesse der Wissenschaftler. Dank der NASA-Raumsonde New Horizons haben wir bemerkenswerte Entdeckungen über diesen fernen Himmelskörper gemacht. In einer bahnbrechenden Studie unter der Leitung des NASA-Planetenforschers Dale Cruikshank haben Forscher einen neuen Kryovulkan auf Pluto identifiziert, der als Kiladze Caldera bekannt ist.

Die charakteristische Struktur des Kiladze Caldera, die ursprünglich fälschlicherweise für einen Einschlagskrater gehalten wurde, faszinierte die Wissenschaftler. Seine von Wassereis umgebene Lage, die zuvor unter Plutos Methanschnee und Smog verborgen war, ließ auf einen anderen Ursprung schließen. Die Analyse des Teams ergab Hinweise auf in Wassereis gemischtes Ammoniak, eine Zusammensetzung, die es dem Wasser ermöglicht, als flüssige Kryo-Lava auf Plutos Oberfläche zu fließen. Dieser Befund stellt frühere Annahmen über Plutos geologische Aktivitäten in Frage.

Basierend auf ihren Schätzungen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Kiladze-Caldera vor einigen Millionen Jahren ausgebrochen ist, was auf einen relativ jungen Kryovulkan hindeutet. Auf dem Planeten wurden auch weitere Eisvulkane identifiziert, nämlich Wright Mons und Piccard Mons. Dieses neu gewonnene Verständnis enthüllt einen dynamischen und aktiven Pluto, der herkömmliche Vorstellungen von kalten, inaktiven Zwergplaneten in Frage stellt.

Die Studie, die Licht auf die geologischen Komplexitäten von Pluto wirft, wurde in der renommierten Fachzeitschrift Icarus veröffentlicht und ist auch in der Preprint-Datenbank arXiv verfügbar. Durch die Untersuchung der von der Raumsonde New Horizons gesammelten Bilder und Daten lüften Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse dieser fernen Welt und erweitern so unser Wissen über die äußeren Bereiche unseres Sonnensystems.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein Kryovulkan?



A: Ein Kryovulkan ist eine Art Vulkan, der anstelle von geschmolzenem Gestein oder Lava Wasser und eisige Materialien wie Wassereis, Ammoniak oder Methan ausstößt. F: Was sind Einschlagskrater?



A: Einschlagskrater sind Strukturen, die auf der Oberfläche eines Planeten oder Himmelskörpers entstehen, wenn dieser von einem Meteoriten oder Asteroiden getroffen wird. F: Wie alt ist Kiladze Caldera?



A: Wissenschaftler schätzen, dass die Kiladze-Caldera und ihre Umgebung nur wenige Millionen Jahre alt sind, was auf einen relativ jungen Ausbruch schließen lässt. F: Gibt es andere Kryovulkane auf Pluto?



A: Ja, zusätzlich zur Kiladze Caldera wurden auf Pluto zwei weitere Eisvulkane namens Wright Mons und Piccard Mons identifiziert. F: Wo finde ich weitere Informationen zu dieser Studie?



A: Die Studie wurde in der Zeitschrift Icarus veröffentlicht und ist auch in der Preprint-Datenbank arXiv verfügbar.