Neue Modelle menschlicher Embryonen im Labor entwickelt

Wissenschaftlern am Weizmann Institute of Science in Israel ist es gelungen, im Labor „vollständige“ Modelle menschlicher Embryonen zu züchten. Diese als stammzellbasierte embryoähnliche Strukturen (SEMs) bekannten Modelle weisen alle bekannten Merkmale auf, die auch bei normalen Embryonen im Alter von etwa zwei Wochen zu finden sind. Das Besondere an diesen Modellen ist, dass sie ohne den Einsatz von Spermien, Eizellen oder einer Gebärmutter entwickelt wurden.

Im Gegensatz zu früheren Embryonenmodellen haben die von den Forschern entwickelten SEMs die Fähigkeit gezeigt, in die nächste Entwicklungsstufe überzugehen, was neue Einblicke in die frühen Stadien der menschlichen Entwicklung bietet. Das Team hofft, dass ihre Arbeit Licht in die Geheimnisse der ersten Wochen der menschlichen Entwicklung bringen und dabei helfen kann, die Ursachen von Geburtsfehlern und Fehlgeburten aufzudecken.

Die Modelle wurden aus naiven Stammzellen erstellt, die das Potenzial haben, zu jeder Art von Gewebe im Körper zu werden. Mithilfe von Chemikalien wurden diese Zellen zum Wachstum angeregt und sie ordneten sich zu Strukturen an, die die Merkmale eines echten menschlichen Embryos nachahmten. Diese Modelle durften wachsen, bis sie nach der Befruchtung ein Stadium erreichten, das einem zwei Wochen alten Embryo entsprach.

Die Forscher glauben, dass ihr Ansatz die Ursachen vieler Geburtsfehler und Arten von Unfruchtbarkeit aufdecken könnte. Darüber hinaus könnte es zu neuen Methoden für die Züchtung transplantierter Organe führen und eine Möglichkeit bieten, Experimente durchzuführen, die an lebenden Embryonen nicht durchgeführt werden können.

Während die gesetzliche Frist für die normale Embryonenforschung in vielen Ländern normalerweise 14 Tage beträgt, gelten diese REMs nicht als Embryonen und unterliegen nicht denselben Gesetzen. Diese Forschung bietet eine ethische und zugängliche Möglichkeit, die Embryonalentwicklung zu untersuchen und Einblicke in die biochemischen und mechanischen Signale zu gewinnen, die ein ordnungsgemäßes Wachstum in den frühen Stadien der Schwangerschaft gewährleisten.

Insgesamt stellt diese Studie einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Embryonenforschung dar und bietet eine Grundlage für zukünftige Studien zu den Ereignissen, die zur Bildung des menschlichen Körperplans führen.

Quelle: Nilima Marshall, PA Science Reporter (Keine URL angegeben)