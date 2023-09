Die OSIRIS-REx-Mission der NASA bringt Proben vom Asteroiden Bennu zurück

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat ihre Mission, Proben vom Asteroiden Bennu zurückzugeben, erfolgreich abgeschlossen. Bei der Untersuchung des Probenrückgabebehälters entdeckten Wissenschaftler schwarzen Staub und Trümmer auf dem Avionikdeck. Der ursprüngliche Deckel der Kapsel wurde von der NASA entfernt und brachte diese unerwarteten Erkenntnisse zum Vorschein.

Der Probenrückgabebehälter, der Teil der OSIRIS-REx-Mission ist, wurde kürzlich an das Johnson Space Center der NASA in Houston geliefert. Dieses Zentrum beherbergt die weltweit größte Sammlung von Astromaterialien und wird für die Demontage des Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) verantwortlich sein, um auf die darin enthaltene Massenprobe zuzugreifen.

Als der Deckel vom Kanister abgenommen wurde, waren die NASA-Wissenschaftler verblüfft über das Vorhandensein von dunklem Pulver und sandgroßen Partikeln auf der Innenseite des Deckels und des Bodens. Dieser Vorgang fand in einem speziell für die OSIRIS-REx-Mission konzipierten Labor statt, um einen sicheren Umgang mit der Hardware zu gewährleisten.

Die Bergungsspezialisten von Lockheed Martin spielten eine entscheidende Rolle bei der Entfernung des Aluminiumdeckels des Probenrückgabebehälters. Diese heikle Aufgabe wurde in einer speziell entwickelten Handschuhbox durchgeführt, um eine sichere Handhabung der Hardware zu gewährleisten.

Sobald das TAGSAM vom Kanister getrennt ist, wird es in einen versiegelten Transferbehälter gegeben, der bis zu zwei Stunden lang eine Stickstoffumgebung aufrechterhält. Dadurch hat das Team genügend Zeit, das TAGSAM in ein anderes spezielles Handschuhfach einzubauen, was den Demontageprozess beschleunigt.

Die Wissenschaftler der Mission konzentrieren sich darauf, die Probe akribisch und präzise freizulegen, um jeglichen Kontakt mit der empfindlichen Hardware zu vermeiden. Diese Mission liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung von Asteroiden und trägt zu unserem Verständnis des Universums bei.

Quellen:

– Die OSIRIS-REx-Mission der NASA

– Johnson Space Center der NASA