Neue Erkenntnisse über die Kern-Mantel-Grenze der Erde durch aktuelle Experimente enthüllt

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung über die Kern-Mantel-Grenze der Erde gemacht und Licht auf die mysteriösen Wechselwirkungen zwischen Silikat- und Metallmaterialien unter extremen Bedingungen geworfen. Bisher war wenig über die chemische Dynamik dieses Bereichs bekannt, doch neuere Experimente haben ein faszinierendes Phänomen ans Licht gebracht.

Ein Forscherteam der Arizona State University unter der Leitung der Wissenschaftler Dan Shim, Taehyun Kim und Joseph O'Rourke von der School of Earth and Space Exploration führte Hochtemperatur- und Druckexperimente mit fortschrittlichen Techniken an der Advanced Photon Source of Argonne durch National Lab und PETRA III des Deutschen Elektronen-Synchrotrons in Deutschland.

Ihre Experimente simulierten die extremen Bedingungen an der Kern-Mantel-Grenze und zeigten, dass Wasser von der Erdoberfläche tief in den Planeten eindringen kann. Wenn das subduzierte Wasser die Kern-Mantel-Grenze erreicht, kommt es zu einer chemischen Reaktion, die zur Bildung einer ausgeprägten wasserstoffreichen, siliziumarmen Schicht führt.

Diese neue Schicht beeinflusst die Eigenschaften des äußeren Kerns und verwandelt ihn in eine filmartige Struktur. Darüber hinaus entstehen bei der Reaktion Quarzkristalle, die aufsteigen und sich in den Mantel integrieren, was sich auf die Temperaturbedingungen an der Kern-Mantel-Grenze auswirkt.

Diese Erkenntnisse widerlegen die lange verbreitete Annahme, dass es nur einen begrenzten Materialaustausch zwischen Erdmantel und Erdkern gibt. Es scheint, dass aufgrund der tiefen Infiltration von Wasser über Milliarden von Jahren hinweg ein erheblicher Stoffaustausch stattfindet. Die Wechselwirkung zwischen Wasser und Silizium im Kern führt zur Bildung von Siliziumdioxid, was eine dynamischere Kern-Mantel-Beziehung unterstreicht.

Die Entdeckung deutet auch auf einen größeren globalen Wasserkreislauf hin als bisher angenommen. Der tiefe metallische Kern und der Oberflächenwasserkreislauf sind durch geochemische Prozesse miteinander verbunden, die maßgeblich von der veränderten Region an der Kern-Mantel-Grenze beeinflusst werden.

Während weitere Forschung erforderlich ist, um die Auswirkungen dieser Entdeckung vollständig zu verstehen, liefert sie wertvolle Einblicke in die Prozesse im Erdinneren und erweitert unser Verständnis der komplexen Wechselwirkungen, die tief im Inneren unseres Planeten stattfinden.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist die Kern-Mantel-Grenze?

Die Kern-Mantel-Grenze ist der Bereich, der den Erdkern, der hauptsächlich aus geschmolzenem Eisen und Nickel besteht, vom umgebenden Mantel trennt, der aus festem Gesteinsmaterial besteht.

F: Welche Auswirkungen haben die jüngsten Experimente?

Die Experimente zeigen, dass Wasser von der Erdoberfläche in das tiefe Erdinnere eindringen kann, chemische Reaktionen auslöst und die Zusammensetzung der Kern-Mantel-Grenze verändert. Dies stellt frühere Annahmen über einen begrenzten Materialaustausch zwischen Mantel und Kern in Frage.

F: Wie wirkt sich diese Entdeckung auf unser Verständnis des Wasserkreislaufs der Erde aus?

Die Ergebnisse deuten auf einen umfassenderen globalen Wasserkreislauf als bisher angenommen hin, mit tiefen Verbindungen zwischen dem tiefen Metallkern und dem Wasser an der Oberfläche. Die veränderte Region an der Kern-Mantel-Grenze spielt bei diesen geochemischen Prozessen eine entscheidende Rolle.

F: Welche Techniken wurden in den Experimenten verwendet?

Bei den Experimenten wurden Laser-erhitzte Diamant-Amboss-Zelltechniken mit hoher Temperatur und hohem Druck in modernen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und Deutschland eingesetzt, um die extremen Bedingungen an der Kern-Mantel-Grenze der Erde nachzubilden.

F: Wo finde ich weitere Informationen zur Forschung?

Die Forschung wurde in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht.