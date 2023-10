Neue Einblicke in die Stärke der Erdkruste anhand akustischer Muster in Gesteinen

Eine kürzlich von einem Geologenteam am MIT durchgeführte Studie hat ergeben, dass akustische Muster in Gesteinen wertvolle Informationen über die Stärke und Stabilität der Erdkruste liefern können. Indem sie Marmorproben in Laborstudien unterschiedlichen Drücken aussetzten, stellten die Forscher fest, dass die Steine ​​bei niedrigen Drücken tiefe „Booms“ aussendeten und bei höheren Drücken höhere Knistergeräusche erzeugten.

Diese akustischen Muster können Wissenschaftlern helfen, die Arten von Rissen und Spalten zu identifizieren, die in verschiedenen Tiefen der Erdkruste existieren, und so instabile Regionen zu identifizieren, die anfällig für Erdbeben oder Vulkanausbrüche sein können. Die Ergebnisse der Studie, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Sciences, könnten auch bei der Erkundung und Gewinnung geothermischer Energie hilfreich sein.

Die Erdkruste besteht aus Gesteinen unterschiedlicher Stärke und Stabilität. Gesteine ​​in der Nähe der Oberfläche sind typischerweise spröde und brechen leicht, während Gesteine ​​in größeren Tiefen enormen Drücken und Hitze ausgesetzt sind, wodurch sie fließen. Der Übergang vom spröden zum duktilen Verhalten, auch „Spröd-zu-duktil-Übergang“ genannt, ist nicht gut verstanden. Es wird angenommen, dass es sich um den Punkt handelt, an dem die Gesteine ​​innerhalb der Erdkruste am stärksten sind und wo schwere Erdbeben entstehen.

Die Forscher untersuchten, wie die Festigkeit und Stabilität von Gesteinen durch ihre mikroskopischen Defekte wie Risse, Spalten und Poren beeinflusst werden. Da die visuelle Kartierung dieser Defekte eine Herausforderung darstellt, verwendete das Team Ultraschall, um das akustische Verhalten von Gesteinen zu analysieren. Die Schallwellen würden von den mikroskopischen Defekten abprallen, vibrieren und reflektiert werden und so Einblicke in deren Muster gewähren.

Indem das Team Marmorproben Hochdruckbedingungen aussetzte und gleichzeitig die Ultraschallwellen überwachte, konnte es die von den Gesteinen erzeugten akustischen Muster beobachten. Dies ermöglichte es ihnen, das Verhalten von Gesteinen unter unterschiedlichen Drücken und Tiefen zu verstehen und Aufschluss über die Physik zu geben, die bei ihrer Verformung eine Rolle spielt.

Diese Studie könnte zu einem besseren Verständnis der Erdkruste beitragen und bei der Identifizierung potenziell gefährlicher Regionen helfen. Darüber hinaus hat es Auswirkungen auf die Gewinnung geothermischer Energie, da es Einblicke in Bohrtechniken für Gesteine ​​unter Mixed-Mode-Bedingungen bietet.

Quellen: MIT, Proceedings of the National Academy of Sciences