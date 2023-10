Graphen zeigt einzigartige elektronische Eigenschaften, wenn es in fünf Schichten angeordnet ist

Eine aktuelle Studie des MIT hat ein neues elektronisches Verhalten von Graphen entdeckt, wenn es in Schichten gestapelt wird. Graphen, eine ein Atom dicke Kohlenstoffschicht, ist für seine Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt, und diese neue Entdeckung könnte zu noch mehr potenziellen Anwendungen für das Material führen.

Die Studie ergab, dass das Stapeln von Graphen in fünf Schichten in einem bestimmten Muster einen „multiferroischen“ Zustand erzeugt, in dem es sowohl unkonventionellen Magnetismus als auch eine bestimmte Art von elektronischem Verhalten zeigt. Multiferroische Materialien sind selten und könnten in der Elektronik eingesetzt werden, um die Geschwindigkeit von Festplatten zu erhöhen und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Herkömmliche magnetische Festplatten basieren auf elektrischen Strömen, um mikroskopisch kleine Magnete zu schalten, die binäre Daten darstellen. Wenn Speichergeräte jedoch aus multiferroischen Materialien wie gestapeltem Graphen hergestellt würden, könnten diese Magnete effizienter und mit weniger Energie geschaltet werden.

Die Forscher entdeckten außerdem zwei einzigartige Eigenschaften des geschichteten Graphens. Erstens koordinierten die Elektronen im Graphen ihre Umlaufbewegung, ähnlich wie Planeten, die in die gleiche Richtung kreisen. Darüber hinaus ließen sich die Elektronen in elektronischen „Tälern“ nieder, den niedrigsten Energiezuständen, die ihnen zur Verfügung standen, und zogen es vor, sich in einem Tal gegenüber dem anderen niederzulassen. Diese Koordination und Bevorzugung eines Tals wird nur bei fünfschichtigem Graphen beobachtet.

Das Team konnte sowohl den Magnetismus als auch die elektronischen Eigenschaften der Graphenschichten kontrollieren. Diese neue Entdeckung, die sie „Ferro-Valleytricity“ nannten, bietet neue Einblicke in das Verhalten von Graphen und eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung effizienterer Speichergeräte.

Quellen:

– MIT-Studie