Risiko von Sonnenstürmen: Die Anfälligkeit der Erde für Sonnenexplosionen

Unsere milde Sonne, die uns mit Licht und Wärme versorgt, ist auch zu starken Sonnenexplosionen fähig, die verheerende Auswirkungen auf die Technologie der Erde haben können. Während unsere Atmosphäre uns vor der Strahlung dieser Sonnenstürme schützt, sind unsere Stromnetze und Kommunikationsnetze von schweren Schäden bedroht. Diese Erkenntnis ist besonders relevant für unsere technologisch fortschrittliche Zukunft.

Wissenschaftler haben kürzlich Beweise für den größten jemals identifizierten Sonnensturm entdeckt, der als „Miyake-Ereignis“ bekannt ist und sich vor 14,300 Jahren ereignete. Dieses Ereignis bezieht sich auf eine massive Freisetzung von Sonnenpartikeln und Strahlung von der Sonne in die Erdatmosphäre. Die Folgen einer solchen Sonnenexplosion spiegeln sich in einem deutlichen Anstieg der in den Baumringen der Erde gespeicherten Radiokohlenstoffwerte wider.

Forscher haben diese Beweise mit ähnlichen Erkenntnissen aus grönländischen Eiskernen kombiniert und so überzeugende Beweise für eine kolossale Sonnenexplosion geliefert. Die Studie wurde in „Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences“ der Royal Society veröffentlicht.

Die potenziellen Auswirkungen extremer Sonnenstürme auf die Erde sind immens. Professor Tim Heaton, Experte für angewandte Statistik an der University of Leeds, warnt davor, dass solche Stürme Stromnetztransformatoren dauerhaft beschädigen und zu monatelangen, weit verbreiteten Stromausfällen führen könnten.

Obwohl nicht in der gleichen Größenordnung, verursachte ein Sonnensturm im Jahr 1989 einen Ausbruch heißen Gases, der als koronaler Massenauswurf (CME) bekannt ist und Millionen Menschen in Kanada den Strom ausschaltete. Der CME traf das Erdmagnetfeld, was zu einem 12-stündigen Stromausfall führte.

Ein Miyake-Ereignis, ähnlich dem vor 14,300 Jahren, hätte ein noch größeres Ausmaß und eine noch größere Auswirkung. Forscher haben im Laufe der Geschichte insgesamt neun Miyake-Ereignisse identifiziert, darunter Ereignisse in den Jahren 993 n. Chr. und 774 n. Chr. Allerdings ist der neu identifizierte, 14,300 Jahre alte Sturm der größte jemals aufgezeichnete Sturm, etwa doppelt so groß wie die beiden vorherigen Ereignisse.

Der heftigste direkt beobachtete Sonnensturm, der die Erde traf, ereignete sich im Jahr 1859, bekannt als das Carrington-Ereignis. Es verursachte Funken auf weltweiten Telegrafenleitungen und setzte Telegrafenbüros in Brand. Nichtsdestotrotz wäre ein Ereignis vom Typ Miyake sogar noch wirkungsvoller und potenziell schädlicher, wenn es um eine Größenordnung größer wäre, was bedeutet, dass es ungefähr zehnmal stärker wäre.

Die positive Nachricht ist, dass die NASA und andere Weltraumagenturen die Sonne und ihr Verhalten aktiv untersuchen. Es wird erwartet, dass die Parker Solar Probe der NASA in den kommenden Jahren wertvolle Daten liefern wird, die Forscher dabei unterstützen, die Auswirkungen von Sonnenauswürfen auf die Erdoberfläche vorherzusagen und eine bessere Vorbereitung, wie etwa vorübergehende Abschaltungen des Stromnetzes, in bestimmten Regionen oder Ländern zu ermöglichen.

