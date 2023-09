Heilmittel gegen Knochenschwund bei Astronauten sind vielversprechend

Es wurde nachgewiesen, dass ein speziell entwickeltes Medikament den Knochenschwund bei Mäusen verhindert, was möglicherweise Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) zugute kommen könnte. Forscher der University of California Los Angeles (UCLA) und des Forsyth Institute in Massachusetts haben ein Medikament entwickelt, das nicht nur den Knochenschwund bei Mäusen auf der ISS verhindert, sondern auch deren Knochendichte erhöht.

Das Team entdeckte, dass die Schwerelosigkeit die Knochenmineraldichte (BMD) pro Monat der Exposition um ein Prozent verringert. Um dem entgegenzuwirken, verwendeten sie ein Protein namens NELL-1, das das Knochenwachstum reguliert, und modifizierten es, um ein Medikament namens BP-NELL-PEG zu entwickeln, das ohne negative Nebenwirkungen auf das Knochengewebe abzielt. Die mit BP-NELL-PEG behandelten Mäuse zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe einen signifikanten Anstieg der BMD.

Während dieser Durchbruch vielversprechend für zukünftige Weltraummissionen ist, einschließlich längerer Aufenthalte in der Schwerelosigkeit, liegen keine Informationen darüber vor, wann mit menschlichen Versuchen mit NELL-1 begonnen werden könnte. Bisher hat nur ein Unternehmen, Bone Biologics mit Sitz in Massachusetts, im Rahmen eines Pilotprogramms in Australien klinische Studien am Menschen mit NELL-1 zur Behandlung degenerativer Bandscheibenerkrankungen durchgeführt. Der Status dieser Studie bleibt ungewiss.

Trotz der möglichen Heilung des Knochenschwunds bei Astronauten ist weitere Forschung erforderlich, um andere gesundheitliche Auswirkungen der Weltraumexposition, wie etwa Gehirnveränderungen, zu untersuchen. Vorerst werden sich Astronauten weiterhin auf regelmäßige Laufbandübungen verlassen, um die mit längeren Weltraummissionen verbundenen Risiken zu mindern.

Quellen:

– Universität von Kalifornien Los Angeles (UCLA)

– Das Forsyth-Institut

– Knochenbiologika