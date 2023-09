Das Geheimnis der rosafarbenen Diamanten: Wissenschaftler finden die „fehlende Zutat“ für die Entstehung

Wissenschaftler haben kürzlich eine bahnbrechende Entdeckung über die Entstehung rosafarbener Diamanten gemacht, die für ihre Seltenheit und exquisite Schönheit bekannt sind. Rosafarbene Diamanten gehören zu den teuersten Steinen der Welt und sind bei Sammlern und Schmuckliebhabern seit langem begehrt. Der Großteil dieser seltenen Edelsteine, über 90 Prozent, wurde in der Argyle-Mine im abgelegenen Nordwesten Australiens entdeckt, deren Betrieb kürzlich eingestellt wurde.

Die Frage, warum die Argyle-Mine so viele rosa Diamanten produzierte, beschäftigt Forscher seit Jahren. Im Gegensatz zu den meisten anderen Diamantenminen, die sich in der Mitte eines Kontinents befinden, liegt die Argyle-Mine am Rande eines Kontinents. In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, enthüllte ein Team australischer Wissenschaftler, dass die rosafarbenen Diamanten durch den Zerfall des ersten Superkontinents vor etwa 1.3 Milliarden Jahren an die Erdoberfläche gelangten.

Laut dem Hauptautor der Studie, Hugo Olierook von der Curtin University in Westaustralien, waren zwei der drei notwendigen Zutaten für die Entstehung rosafarbener Diamanten bereits bekannt. Der erste Bestandteil ist Kohlenstoff, der tief in der Erde, mindestens 150 Kilometer (93 Meilen) unter der Oberfläche, vorhanden sein muss. Wenn der Kohlenstoff noch flacher wäre, würde er sich in Graphit umwandeln, eine Substanz, die weitaus weniger wertvoll ist als Diamanten.

Die zweite Zutat ist der genaue Druck, der erforderlich ist, um die Reinheit der Diamanten zu verändern und ihnen ihren charakteristischen rosa Farbton zu verleihen. Olierook erklärt, dass zu wenig Druck zu klaren Diamanten führen würde, während zu viel Druck dazu führen würde, dass sie braun werden. Es ist erwähnenswert, dass ein großer Teil der in der Argyle-Mine gefundenen Diamanten von der weniger wertvollen braunen Sorte war.

Diese jüngste Entdeckung wirft Licht auf den Entstehungsprozess rosafarbener Diamanten und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Lokalisierung ähnlicher Lagerstätten auf der ganzen Welt. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet könnten zusätzliche Quellen dieser begehrten Edelsteine ​​aufdecken und so zu einem größeren Angebot auf dem Markt führen. Die Studie unterstreicht die Faszination und Faszination rosafarbener Diamanten und festigt ihren Ruf als einer der wertvollsten und exklusivsten Steine ​​der Welt.

