Die „fehlende Zutat“ für rosafarbene Diamanten wurde entdeckt und eröffnet neue Möglichkeiten für die Suche nach seltenen Edelsteinen

Wissenschaftlern ist ein Durchbruch beim Verständnis der Entstehung rosafarbener Diamanten gelungen, die für ihre Seltenheit und Schönheit bekannt sind. Diese Edelsteine, die zu den teuersten der Welt zählen, wurden in der kürzlich geschlossenen Argyle-Mine in Australien in Hülle und Fülle gefunden. Die Gründe für die hohe Konzentration rosafarbener Diamanten an diesem besonderen Standort blieben jedoch lange Zeit ein Rätsel.

In einer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie haben australische Forscher herausgefunden, dass die in Argyle gefundenen rosafarbenen Diamanten vor über 1.3 Milliarden Jahren an die Erdoberfläche gebracht wurden. Die Diamanten wurden durch eine Kombination von drei Hauptbestandteilen gebildet. Der erste ist Kohlenstoff, der tief in der Erde vergraben sein muss, unter 150 km. Die zweite Zutat ist ein bestimmter Druck, der dazu führt, dass die ansonsten klaren Diamanten rosa werden. Zu geringer Druck führt zu braunen Diamanten, die weniger wertvoll sind.

Die fehlende Zutat ist, wie die Forscher herausfanden, das vulkanische Ereignis, das die Diamanten an die Oberfläche brachte und sie für den Menschen zugänglich machte. Durch die Analyse winziger Kristalle in einer Gesteinsprobe aus der Argyle-Mine konnten die Wissenschaftler das Alter der Diamanten bestimmen und eine genauere Zeitleiste erstellen. Sie fanden heraus, dass die Diamanten beim Zerfall des ersten Superkontinents der Welt, bekannt als Nuna oder Columbia, vor 1.3 Milliarden Jahren nach oben gedrückt wurden.

Diese bahnbrechende Forschung hat wichtige Auswirkungen auf die zukünftige Suche nach Diamanten. Mittlerweile ist bekannt, dass rosafarbene Diamanten an den Rändern von Kontinenten zu finden sind, in alten Gebirgsgürteln, die den Zerfall alter Superkontinente markieren. Mögliche Standorte für zukünftige Entdeckungen sind Kanada, Russland, das südliche Afrika und Australien.

Während die Schließung der Argyle-Mine zur Knappheit rosafarbener Diamanten beigetragen hat, wird erwartet, dass ihr Wert weiter steigt. Das neu gewonnene Verständnis ihres Entstehungsprozesses könnte bei künftigen Bemühungen zur Suche nach diesen seltenen Edelsteinen hilfreich sein, auch wenn es sich wahrscheinlich nicht um einen einfachen oder schnellen Prozess handelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung der „fehlenden Zutat“ für rosa Diamanten neue Möglichkeiten für das Auffinden dieser wertvollen Edelsteine ​​eröffnet. Wissenschaftler haben jetzt ein klareres Verständnis der für ihre Entstehung notwendigen Bedingungen, was bei zukünftigen Suchen nach rosa Diamanten in anderen Regionen der Welt hilfreich sein könnte.

