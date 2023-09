By

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die Aufschluss über die Herkunft rosafarbener Diamanten gibt, einem der teuersten und begehrtesten Edelsteine ​​der Welt. Der Großteil der rosafarbenen Diamanten wurde in der inzwischen geschlossenen Argyle-Mine im abgelegenen Nordwesten Australiens ausgegraben, doch die Gründe für den Überfluss an diesen Edelsteinen bleiben ein Rätsel.

In einer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie enthüllte ein Team australischer Forscher, dass die rosafarbenen Diamanten als Folge des Zerfalls des ersten Superkontinents vor etwa 1.3 Milliarden Jahren entstanden sind. Dieses Ereignis brachte die Diamanten an die Erdoberfläche und machte sie für den Menschen zugänglich.

Der Hauptautor der Studie, Hugo Olierook von der Curtin University, erklärte, dass die Bildung rosafarbener Diamanten drei Zutaten erfordert. Der erste ist Kohlenstoff, aber nicht irgendein Kohlenstoff – er muss tief in der Erde liegen, unter 150 km. Die zweite Zutat ist der richtige Druck, um die Reinheit der Diamanten zu beeinflussen und sie von klar zu rosa zu verwandeln. Die fehlende Zutat ist schließlich ein vulkanisches Ereignis, das die Diamanten an die Erdoberfläche beförderte.

Mit einem Laser, der dünner als ein menschliches Haar ist, untersuchten die Forscher Kristalle in einer Argyle-Gesteinsprobe und stellten fest, dass die Diamanten vor 1.3 Milliarden Jahren entstanden sind, also 100 Millionen Jahre später als bisher angenommen. Diese Zeitleiste steht im Einklang mit dem Zerfall des Superkontinents, bekannt als Nuna oder Columbia, der vor etwa 1.8 Milliarden Jahren stattfand.

Während dieser Zeit erderschütternder Kollisionen verdrehte enormer Druck die Farbe der Diamanten und gab ihnen ihren rosa Farbton. Als Nuna zu zerfallen begann, aktivierte es die „Narbe“ dieser Kollisionen, was dazu führte, dass Magma durch die alte Narbe schoss und die Diamanten mit sich riss.

Obwohl die Argyle-Mine geschlossen wurde, könnte dieses neue Verständnis des Entstehungsprozesses von rosa Diamanten zukünftige Bemühungen zur Suche nach ähnlichen Edelsteinen unterstützen. Gebiete in der Nähe der Ränder von Kontinenten wie Kanada, Russland, dem südlichen Afrika und Australien, die ebenfalls vom Auseinanderbrechen Nunas betroffen waren, haben das Potenzial, neue „Paradiese mit rosa Diamanten“ zu werden.

Während der Wert rosafarbener Diamanten voraussichtlich weiter steigen wird, da das Angebot sinkt, wird es keine einfache oder schnelle Aufgabe sein, mehr dieser seltenen Edelsteine ​​zu finden. Diese Entdeckung ebnet jedoch den Weg für weitere Erkundungen und die potenzielle Entdeckung noch atemberaubenderer rosafarbener Diamanten.

