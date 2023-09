Antikes riesiges Falltürspinnenfossil in Australien gefunden

Wissenschaftler haben in Australien eine bedeutende Entdeckung gemacht und eine versteinerte riesige Falltürspinne in New South Wales entdeckt. Dies ist erst das vierte Exemplar dieser Art im Land. Die Spinne mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi lebte im Miozän vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren. Der Fund ist wichtig, da in Australien bisher nur vier Spinnenfossilien gefunden wurden, was es für Wissenschaftler schwierig macht, die Evolutionsgeschichte dieser Kreaturen zu verstehen. Durch die Untersuchung des Fossils können Forscher Einblicke in das Aussterben der Spinnen gewinnen und die Vergangenheit besser verstehen.

Die riesige Falltürspinne hätte in einem Gebiet gelebt, das heute als McGraths Flat bekannt ist und früher ein üppiger Regenwald war. Die Entdeckung dieses Spinnenfossils zusammen mit anderen Fossilien von Pflanzen, Falltürspinnen, Riesenzikaden und Wespen ermöglicht es Wissenschaftlern, mehr über das frühere Klima Australiens zu erfahren. Die Tatsache, dass es in einer Regenwaldsedimentschicht gefunden wurde, weist darauf hin, dass die Region einst viel feuchter war als heute. Diese Informationen können Forschern helfen zu verstehen, wie sich ein Klimawandel bereits auf die Ökosysteme des Landes ausgewirkt hat und wie er sich weiterhin auf sie auswirken könnte.

Mit einer Körperlänge von 23.31 Millimetern ist die versteinerte Spinne fünfmal größer als ihre heutigen Verwandten. Mithilfe der Rasterelektronenmikroskopie konnten Wissenschaftler kleinste Details der Anatomie der Spinne untersuchen, beispielsweise ihre Klauen und Haarsträhnen. Diese Details ermöglichten es ihnen, sie sicher in der Nähe des modernen Monodontiums oder der Falltürspinne zu platzieren. Allerdings ist die Art auf dem australischen Festland inzwischen ausgestorben und kommt nur noch in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea vor.

Diese bedeutende Entdeckung liefert neue Informationen über die Evolutionsgeschichte und das Aussterben der Spinnen in Australien. Es wirft auch Licht auf das Klima des Landes in der Vergangenheit und wie es sich über Millionen von Jahren verändert hat. Die Ergebnisse wurden im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlicht.

Quelle: Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, „Verschiedene Arten der modernen Falltürspinne.“