Antikes Fossil einer riesigen Falltürspinne in Australien entdeckt

Wissenschaftler haben in New South Wales, Australien, eine versteinerte riesige Falltürspinne entdeckt und damit erst das vierte Exemplar dieser Art im Land entdeckt. Die Spinne mit dem Namen „Megamonodontium mccluskyi“ lebte im Miozän vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren und dürfte in den umliegenden Regenwaldgebieten umhergestreift und gejagt haben. Die Entdeckung des Spinnenfossils wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte und das Aussterben der Spinnen in Australien.

Die versteinerte Spinne wurde neben anderen Miozän-Fossilien gefunden, die in der Gegend ausgegraben wurden. Die gut erhaltene Beschaffenheit der Fossilien ermöglichte es den Wissenschaftlern, kleinste Details der Körperstrukturen der Spinne zu untersuchen und dabei Ähnlichkeiten mit der modernen Monodontium- oder Falltürspinne aufzudecken. Allerdings war die alte Spinne etwa fünfmal größer als ihre heutigen Verwandten.

Die Entdeckung der alten Spinne bietet auch Einblicke in das frühere Klima Australiens. Die Tatsache, dass das Spinnenfossil in einer Regenwaldsedimentschicht gefunden wurde, weist darauf hin, dass die Region einst viel feuchter war als heute. Diese Informationen könnten Wissenschaftlern helfen zu verstehen, wie sich ein sich erwärmendes Klima in der Vergangenheit und möglicherweise auch in der Zukunft auf die Fauna des Landes ausgewirkt hat.

Diese besondere Spinnenart, die zur Familie der Barychelidae gehört, ist das erste Fossil dieser Art, das weltweit gefunden wurde. Die Seltenheit versteinerter Falltürspinnen könnte auf ihre Gewohnheit zurückzuführen sein, die meiste Zeit in Höhlen zu verbringen, die der Versteinerung nicht förderlich sind.

Die Ergebnisse dieser Entdeckung wurden im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlicht.

