Antikes riesiges Falltürspinnenfossil in Australien gefunden

In New South Wales wurde eine versteinerte riesige Falltürspinne entdeckt und ist damit erst das vierte Exemplar dieser Art, das in Australien gefunden wurde. Die Spinne mit dem Namen „Megamonodontium mccluskyi“ soll in den umliegenden Gebieten gelebt haben, die einst üppige Regenwälder waren. Die Entdeckung dieser Art wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte der Spinnen und füllt eine Lücke in unserem Verständnis der Vergangenheit.

Die Spinne lebte im Miozän vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren. Sein nächster lebender Verwandter ist heute in feuchten Wäldern in Singapur und Papua-Neuguinea zu finden. Dies deutet darauf hin, dass die Spinnengruppe einst ähnliche Lebensräume auf dem australischen Festland bewohnte, aber ausstarb, als das Land immer trockener wurde.

Das Fossil wurde neben anderen Fossilien aus dem Miozän gefunden, von denen einige so gut erhalten waren, dass subzelluläre Strukturen sichtbar waren. Wissenschaftler konnten mithilfe der Rasterelektronenmikroskopie die kleinsten Details des Spinnenkörpers untersuchen. Das Fossil ähnelt stark dem modernen Monodontium oder der Falltürspinne, ist jedoch fünfmal größer. Der Körper von Megamonodontium mccluskyi ist 23.31 Millimeter lang.

Die Entdeckung dieser uralten Spinne liefert auch Einblicke in die vergangenen Klimabedingungen in Australien. Die Tatsache, dass es in einer Regenwaldsedimentschicht gefunden wurde, weist darauf hin, dass die Region einst viel feuchter war als heute. Diese Informationen können Wissenschaftlern helfen, besser zu verstehen, wie sich ein sich erwärmendes Klima in der Vergangenheit auf die Artenvielfalt des Landes ausgewirkt hat und wie dies möglicherweise auch in Zukunft der Fall sein wird.

Die versteinerte Falltürspinne ist nicht nur die größte ihrer Art in Australien, sondern auch das erste weltweit gefundene Fossil der Familie der Barychelidae. Falltürspinnen mit Bürstenfüßen werden wie diese alte Art nicht häufig als Fossilien gefunden, da sie einen Großteil ihrer Zeit in Höhlen verbringen, die der Versteinerung nicht förderlich sind.

Diese bedeutende Entdeckung wurde im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlicht und trägt zu unserem Verständnis des alten Ökosystems Australiens und der Evolutionsgeschichte der Spinnen bei.

Quelle: Matthew R. McCurry, Michael Frese, Robert Raven