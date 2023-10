Riesiges Falltürspinnenfossil in Australien entdeckt

Forscher haben in New South Wales, Australien, eine versteinerte riesige Falltürspinne entdeckt. Diese seltene Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte und das Aussterben der Spinnen. Die Spinne mit dem Namen „Megamonodontium mccluskyi“ lebte im Miozän vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren.

Auf dem gesamten Kontinent wurden nur vier Spinnenfossilien gefunden, was es für Wissenschaftler schwierig macht, die Evolutionsgeschichte der Spinnen zu verstehen. Diese neue Entdeckung füllt eine erhebliche Lücke in unserem Verständnis. Es wird angenommen, dass der nächste lebende Verwandte dieses Fossils heute in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea lebt, was darauf hindeutet, dass die Gruppe einst ähnliche Lebensräume auf dem australischen Festland bewohnte, aber ausstarb, als der Kontinent immer trockener wurde.

Das Spinnenfossil wurde in einer Regenwaldsedimentschicht gefunden, was darauf hindeutet, dass die Region in der Vergangenheit deutlich feuchter war als heute. Dieser Befund liefert Einblicke in das frühere Klima Australiens und wie es sich im Laufe der Zeit verändert hat. Das Verständnis früherer Klimabedingungen kann Wissenschaftlern dabei helfen, vorherzusagen, wie sich der zukünftige Klimawandel auf die Artenvielfalt des Landes auswirken könnte.

Mit einer Körperlänge von 23.31 Millimetern ist die versteinerte Spinne fünfmal größer als ihre heutigen Verwandten. Mithilfe hochauflösender Bildgebungstechniken konnten Wissenschaftler kleinste Details untersuchen, beispielsweise die Krallen und Borsten an den Pedipalpen, Beinen und am Körper. Dies ermöglichte es ihnen, das Fossil sicher als Mitglied der Familie der Monodontium oder Falltürspinnen zu klassifizieren.

Die Entdeckung dieser Art ist nicht nur die größte versteinerte Spinne, die in Australien gefunden wurde, sondern auch das erste weltweit entdeckte Fossil der Familie der Barychelidae. Dies deutet darauf hin, dass Falltürspinnen mit Bürstenfüßen möglicherweise nicht oft versteinern, da sie sich in Höhlen aufhalten und sich nicht für die Versteinerung eignen.

Weitere Forschungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der Paläontologie werden weiterhin Licht auf die alte Geschichte der vielfältigen Tierwelt Australiens und die Auswirkungen von Umweltveränderungen auf das Überleben der Arten werfen.

