Antikes Fossil einer riesigen Falltürspinne in Australien entdeckt

Wissenschaftler in Australien haben in New South Wales eine versteinerte riesige Falltürspinne entdeckt und damit das vierte bekannte Exemplar dieser Art im Land. Die alte Spinne namens Megamonodontium mccluskyi lebte im Miozän vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren. Dieser Befund ist von Bedeutung, da Spinnenfossilien in Australien selten sind, was es für Wissenschaftler schwierig macht, ihre Evolutionsgeschichte zu verstehen.

Die Entdeckung dieses Spinnenfossils liefert neue Einblicke in das vergangene Klima Australiens. Die Tatsache, dass es in einer Regenwaldsedimentschicht gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass die Region einst viel feuchter war als heute. Diese Informationen können Wissenschaftlern helfen, besser zu verstehen, wie sich ein sich erwärmendes Klima bereits auf die Ökosysteme Australiens ausgewirkt hat und wie es sie möglicherweise auch in Zukunft weiter verändern wird.

Es wird angenommen, dass die versteinerte Spinne mit der modernen Monodontium- oder Falltürspinne verwandt ist, aber viel größer ist. Sein Körper ist 23.31 Millimeter lang, also über einen Zoll. Der nächste lebende Verwandte dieser uralten Spinne lebt heute in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea, was darauf hindeutet, dass diese Spinnen einst ähnliche Lebensräume auf dem australischen Festland bewohnten, bevor sie ausstarben, als das Land immer trockener wurde.

Die versteinerte Spinne wurde neben anderen Miozän-Fossilien entdeckt, von denen einige außergewöhnlich gut erhalten waren, was es Wissenschaftlern ermöglichte, kleinste Details der Klauen, Setae, Beine und des Hauptkörpers der Spinne zu untersuchen. Dieser Detaillierungsgrad hat den Forschern geholfen, das Fossil sicher der Familie der Barychelidae zuzuordnen, einer Gruppe, die bisher nirgendwo sonst auf der Welt in fossiler Form gefunden wurde.

Insgesamt bietet diese Entdeckung wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Spinnen in Australien und trägt zu unserem Verständnis vergangener Klima- und Umweltveränderungen in der Region bei.

Quellen:

– Matthew R. McCurry, Michael Frese, Robert Raven. „Verschiedene Arten der modernen Falltürspinne.“ Zoologisches Journal der Linnean Society.

– Arachnologe Robert Raven vom Queensland Museum.