Fossil einer prähistorischen Falltürspinne, gefunden in Australien

Wissenschaftler haben in New South Wales, Australien, eine versteinerte riesige Falltürspinne entdeckt. Dieser seltene Fund ist erst das vierte Exemplar seiner Art im Land. Die Spinne mit dem Namen „Megamonodontium mccluskyi“ lebte im Miozän vor etwa 11 bis 16 Millionen Jahren. Es streifte und jagte in den umliegenden Gebieten, die einst ein üppiger Regenwald waren.

Die Entdeckung dieses Spinnenfossils ist bedeutsam, weil sie Aufschluss über die Evolutionsgeschichte und das Aussterben der Spinnen in Australien gibt. Der Paläontologe Matthew McCurry erklärt, dass auf dem gesamten Kontinent bisher nur vier Spinnenfossilien gefunden wurden, was es für Wissenschaftler schwierig macht, ihre evolutionäre Vergangenheit zu verstehen. Durch die Untersuchung dieses neuen Fossils haben Forscher wertvolle Erkenntnisse über das Aussterben der Spinnen gewonnen und eine Lücke in unserem Verständnis der Vergangenheit geschlossen.

Die Ergebnisse liefern auch Informationen über das vergangene Klima Australiens. Die Tatsache, dass das Spinnenfossil in einer Regenwaldsedimentschicht gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass die Region einst viel feuchter war als heute. Diese Entdeckung könnte Wissenschaftlern helfen zu verstehen, wie sich ein sich erwärmendes Klima bereits auf die Ökosysteme des Landes ausgewirkt hat und wie es sie in Zukunft möglicherweise weiter verändern wird.

Die versteinerte Spinne ähnelt der modernen Monodontium- oder Falltürspinne, ist jedoch fünfmal größer. Sein Körper ist 23.31 Millimeter lang, also etwas mehr als einen Zoll. Die Entdeckung dieser Art ist nicht nur aufgrund ihrer Größe bemerkenswert, sondern es handelt sich auch um das erste Fossil der Familie Barychelidae, das weltweit gefunden wurde. Der Arachnologe Robert Raven vermutet, dass Falltürspinnen mit Bürstenfüßen wie Megamonodontium mccluskyi möglicherweise nicht häufig als Fossilien gefunden werden, da sie die meiste Zeit in Höhlen verbringen, die der Versteinerung nicht förderlich sind.

Diese bahnbrechende Entdeckung wurde im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlicht und trägt zum wachsenden Wissensschatz über die prähistorische Flora und Fauna Australiens bei.

