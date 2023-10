Korallenbleiche in unerwarteten Tiefen im Indischen Ozean gefunden

By

Forscher der University of Plymouth haben eine überraschende Entdeckung zur Korallenbleiche im Indischen Ozean gemacht. Sie fanden Hinweise auf Korallenbleiche bis zu 90 Meter (295 Fuß) unter der Oberfläche, Tiefen, von denen man früher annahm, sie seien resistent gegen die Erwärmung des Ozeans. Die in Nature Communications veröffentlichte Studie ergab, dass bis zu 80 Prozent der Riffe in bestimmten Bereichen des Meeresbodens durch steigende Meerestemperaturen beschädigt wurden.

Traditionell wurde angenommen, dass tiefere Korallen der Erwärmung des Ozeans standhalten, weil man davon ausging, dass die kühleren Gewässer, in denen sie leben, relativ stabil blieben. Diese Studie hat jedoch gezeigt, dass dies nicht der Fall ist und möglicherweise Riffe in ähnlichen Tiefen auf der ganzen Welt durch klimatische Veränderungen gefährdet sind.

Das Forschungsteam nutzte eine Kombination aus In-situ-Überwachung, Unterwasserrobotern und satellitengenerierten ozeanografischen Daten, um das Phänomen zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass selbst bei stabilen Oberflächentemperaturen ein erheblicher Temperaturanstieg unter der Oberfläche Auswirkungen auf die Tiefseekorallen hatte. Diese Tiefseebleiche trat auch dann auf, wenn flachere Riffe keine Anzeichen von Schäden aufwiesen.

Obwohl die Studie ergab, dass sich Teile des Riffs erholt hatten, als die Forscher in den Jahren 2020 und 2022 zurückkehrten, geben die Ergebnisse immer noch Anlass zur Sorge. Von mesophotischen Korallen, die zwischen 100 und 490 Fuß unter der Oberfläche gefunden werden, wurde erwartet, dass sie den ökologischen Schaden mildern, der durch das Bleichen von Flachwasserkorallen aufgrund der Erwärmung des Ozeans verursacht wird. Doch auch diese Korallen sind mittlerweile gefährdet.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeanographie der Region werden durch natürlich vorkommende Zyklen wie El Niño und den Dipol im Indischen Ozean verstärkt. Die Forscher betonen die dringende Notwendigkeit, unser Verständnis der Auswirkungen dieser Veränderungen auf diese Umgebungen zu erweitern, über die wir derzeit nur begrenzte Kenntnisse haben.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Nature Communications

– Forschungsteam der University of Plymouth