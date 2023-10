Das Rätsel der Malvinoxhosan-Biota: Ein faszinierendes Rätsel um das Aussterben wird gelöst

Eine kürzlich in Earth-Science Reviews veröffentlichte Studie wirft ein neues Licht auf das Aussterben der Malvinoxhosan-Biota, einer alten Gruppe wasserlebender Tiere, die einst auf dem Superkontinent Gondwana lebten. Fast zwei Jahrhunderte lang blieb die Ursache ihres Verschwindens ein Rätsel, doch nun glauben Forscher, die Wahrheit ans Licht gebracht zu haben. Der Finger der Schuld zeigt eindeutig auf den Klimawandel.

Gondwana, das Teile des heutigen Afrikas, Südamerikas, Australiens, der Antarktis, des indischen Subkontinents und der Arabischen Halbinsel umfasste, lag in der Nähe des Südpols. Über einen Zeitraum von 5 Millionen Jahren sank der Meeresspiegel rund um Gondwana allmählich, was letztendlich zum Aussterben der Malvinoxhosan-Biota führte.

Durch die erneute Analyse Hunderter Fossilien und die Untersuchung der geologischen Eigenschaften der Gesteine, in denen sie gefunden wurden, konnten die Forscher eine Zeitleiste der Ereignisse zusammenstellen. Die fossilen Schichten der Malvinoxhosan-Biota gingen mit einem leichten Rückgang des Meeresspiegels einher, der sich als „rauchender Beweis“ für diese Aussterbeereignisse erwies. Der durch den Rückgang des Meeresspiegels verursachte Klimawandel störte die Meeresströmungen und beeinflusste die ozeanischen Prozesse rund um den Südpol.

Die Malvinoxhosan-Biota, von der angenommen wird, dass sie sich entwickelt hat, um in kühleren Gewässern zu überleben, konnte sich nicht an die klimatischen Veränderungen anpassen, die durch Störungen der Meeresströmungen verursacht wurden. Infolgedessen wurden sie durch anpassungsfähigere Meeresarten ersetzt, die sich gut für wärmere Gewässer eignen.

Dieses Aussterben hatte verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem rund um den Südpol und führte zu einem bis heute anhaltenden Zusammenbruch der Artenvielfalt. Die Studienergebnisse haben umfassendere Auswirkungen und dienen als Warnung vor der Anfälligkeit polarer Umgebungen und Ökosysteme gegenüber Veränderungen des Meeresspiegels und der Temperatur.

Angesichts der aktuellen Biodiversitätskrise zeigt diese Forschung, wie empfindlich Ökosysteme auf den vom Menschen verursachten Klimawandel reagieren. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass alle irreversiblen Veränderungen, die wir heute vornehmen, dauerhafte und weitreichende Folgen für unseren Planeten haben werden.

FAQ

F: Was ist Gondwana?



A: Gondwana war ein Superkontinent, der vor etwa 420 Millionen Jahren existierte und Teile Afrikas, Südamerikas, Australiens, der Antarktis, des indischen Subkontinents und der Arabischen Halbinsel umfasste.

F: Was war die Malvinoxhosan-Biota?



A: Die Malvinoxhosan-Biota war eine alte Gruppe wasserlebender Tiere, die in den Gewässern rund um Gondwana lebten. Es bestand hauptsächlich aus Trilobiten, zweischaligen Brachiopoden, Weichtieren und Stachelhäutern.

F: Was hat das Aussterben der Malvinoxhosan-Biota verursacht?



A: Ein allmählicher Rückgang des Meeresspiegels störte die Meeresströmungen rund um den Südpol, was zu klimatischen Veränderungen führte, an die sich die Malvinoxhosan-Biota nicht anpassen konnte, was letztendlich zu ihrem Aussterben führte.

F: Was sagt uns diese Forschung über den aktuellen Klimawandel?



A: Die Studie unterstreicht die Empfindlichkeit polarer Umgebungen und Ökosysteme gegenüber Veränderungen des Meeresspiegels und der Temperatur. Es erinnert an die irreversiblen Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels für die Artenvielfalt.

F: Kann das Ökosystem rund um den Südpol sein historisches Maß an Artenvielfalt wiederherstellen?



A: Das Ökosystem hat sich seit dem Aussterben nicht vollständig erholt, was darauf hindeutet, dass der Verlust der Artenvielfalt durch das Verschwinden der Malvinoxhosan-Biota nachhaltige Auswirkungen hatte.