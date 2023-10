Neue Technologie ermöglicht Echtzeit-Bildgebung von Schallwellen in kristallinen Materialien

Wissenschaftler haben eine neue Technologie entwickelt, die die Echtzeitbildgebung von Schallwellen ermöglicht, die sich durch kristalline Materialien bewegen. Feste kristalline Materialien wie Metalle, Keramik und Gestein sind aufgrund ihrer komplexen Strukturen und Verhaltensweisen bekanntermaßen schwierig zu modellieren. Mit früheren Methoden konnten Wissenschaftler diese Materialien mit einer Auflösung von nur 100 Nanometern charakterisieren. Sie sind jedoch nur begrenzt in der Lage, die über die Zeit auftretende Dynamik von Materialien zu erfassen, und sind in der Regel nur in der Lage, Änderungen im Millisekunden- bis Sekundenbereich zu verfolgen.

Die neue Technologie, die in einem kürzlich in PNAS veröffentlichten Artikel beschrieben wird, beinhaltet die Verwendung hochspezialisierter Röntgenstrahlen und eines fortschrittlichen Mikroskops, das am Ende eines 3 km langen Röntgen-Freie-Elektronen-Lasers gebaut ist. Mit diesem Mikroskop können Forscher in Echtzeit Schallwellen abbilden, die durch eine 1 mm große Diamantprobe wandern. Das Team konnte Schnappschüsse der Schallwellen mit einer zeitlichen Auflösung von nur wenigen Pikosekunden aufnehmen.

Laut Professor Henning Friis Poulsen, korrespondierender Autor der Studie, bietet die neue Technologie eine nicht-invasive und schnellere Möglichkeit, Strukturprozesse in kristallinen Materialien sichtbar zu machen. Es eröffnet Möglichkeiten zur Untersuchung eines breiten Spektrums ultraschneller Strukturphänomene, die bisher außerhalb der Reichweite der Wissenschaft lagen. Dazu gehört die Untersuchung von Prozessen in verschiedenen Materialien wie Metamaterialien, photonischen Kristallen, thermoelektrischen Materialien und sogar weichen Materialien wie Perylen und Hybridperowskiten.

Die Fähigkeit, die Dynamik von Schallwellen in kristallinen Materialien zu visualisieren und zu verstehen, hat Auswirkungen auf die Festkörperphysik, Materialwissenschaften und Geowissenschaften. Es könnte auch dazu beitragen, seismologische Modelle der Schallausbreitung in Planetenmaterialien zu testen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse dieser Studie neue Forschungen und Fortschritte auf diesem Gebiet anregen werden.

Quellen:

