Ein Durchbruch im Verständnis von Superbolts: dem stärksten Blitz der Erde

Wissenschaftlern ist ein bedeutender Durchbruch beim Verständnis des Auftretens von Superblitzen gelungen, den stärksten Blitzeinschlägen auf der Erde. Obwohl sie weniger als 1 % aller Blitze ausmachen, sind Superblitze eine Kraft, mit der man rechnen muss, wenn sie einschlagen. Sie sind etwa 1,000-mal stärker als ein durchschnittlicher Blitzeinschlag und verursachen erhebliche Schäden an Infrastruktur und Schiffen.

Die im Journal of Geophysical Research: Atmospheres veröffentlichte Studie zeigt, dass Superbolts eher einschlagen, wenn sich die elektrische Ladezone einer Gewitterwolke näher an der Land- oder Meeresoberfläche befindet. Durch diese Nähe entstehen Superbolt-„Hotspots“ über bestimmten Ozeanen und hohen Bergen. Dieser Befund liefert die erste Erklärung für die Entstehung und Verbreitung von Superbolts weltweit.

Der Hauptautor Avichay Efraim, ein Physiker an der Hebräischen Universität Jerusalem, beschrieb Superbolts als ein großartiges Phänomen. Frühere Studien haben gezeigt, dass sich Superbolts tendenziell in bestimmten Regionen wie dem Nordostatlantik, dem Mittelmeer und dem Altiplano in Peru und Bolivien anhäufen.

Um die Ursachen dieser Häufung zu ermitteln, analysierten die Forscher Blitzdaten und verschiedene mit Stürmen verbundene Umweltfaktoren, darunter die Höhe der Land- und Wasseroberfläche, die Höhe der Ladezone, die Wolkenober- und -basistemperaturen sowie Aerosolkonzentrationen. Im Gegensatz zu früheren Studien hatte das Vorhandensein von Aerosolen keinen signifikanten Einfluss auf die Festigkeit des Superbolzens.

Stattdessen stellten die Forscher fest, dass kürzere Abstände zwischen der Ladezone und der Land- oder Wasseroberfläche zu stärkeren Blitzen führten. Wenn die Ladezone näher an der Oberfläche liegt, gibt es einen geringeren elektrischen Widerstand und einen höheren Strom, was zu stärkeren Blitzen führt. Diese Korrelation wurde durchgängig in den drei Regionen beobachtet, in denen es zu den meisten Superbolts kam.

Dieser Durchbruch liefert wertvolle Einblicke in die Bildung von Superbolten und unterstreicht die Bedeutung der Nähe zwischen der Ladezone und der Oberfläche. Weitere Forschung in diesem Bereich könnte dazu beitragen, verbesserte Blitzschutzsysteme zu entwickeln und die durch diese starken Blitzeinschläge verursachten Schäden zu mindern.

