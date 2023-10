Wissenschaftler freuen sich über neue Entdeckungen der OSIRIS-REx-Mission der NASA

By

Der Planetenforscher Phil Bland von der Curtin University freut sich, Teil der unglaublichen OSIRIS-REx-Mission der NASA zu sein, deren Ziel es ist, Proben des erdnahen Asteroiden Bennu zu sammeln und zu untersuchen. Bland hat seine Karriere der Untersuchung von Meteoriten gewidmet, um wertvolle Einblicke in die Geschichte des Universums und die Entstehung unseres Sonnensystems zu gewinnen. Diese Gelegenheit, unberührtes Material aus der Erdatmosphäre zu untersuchen, ist für ihn eine einmalige Erfahrung.

Die Raumsonde OSIRIS-REx sammelte erfolgreich eine 250-Gramm-Gesteins- und Staubprobe von Bennu, nachdem sie zwei Jahre lang das Gelände untersucht hatte. Die Probe, die sich in makellosem Zustand befindet, wurde aus der Kapsel der Raumsonde freigesetzt und landete in der Wüste von Utah. Bei der Untersuchung machten die Wissenschaftler eine unerwartete Entdeckung: eine zusätzliche Probe auf dem Kanisterdeckel. Diese Bonusprobe enthält hydratisierte Tonmineralien und eine erhebliche Menge Kohlenstoff und bietet potenzielle Einblicke in den Ursprung des Wassers auf der Erde und die Möglichkeit von Leben.

Phil Bland ist Mitglied eines an der Mission beteiligten australischen Konsortiums und hat den Fortschritt und die Analyse aufmerksam verfolgt. Er nahm an einem Live-Video-Feed vom Johnson Space Center der NASA teil und beobachtete, wie Wissenschaftler akribisch mit der kleinen Menge des gesammelten Materials umgingen. Nach der sorgfältigen Entnahme, dem Wiegen und der Katalogisierung der Proben wählt Bland persönlich die Gesteine ​​für die weitere Analyse in seinem Labor aus.

Mithilfe fortschrittlicher Mikroskopietechniken wird Bland hochauflösende Karten der Chemie und Mineralogie des Materials erstellen. Diese Analyse ist für die Bestimmung der Zusammensetzung und Isotopenzusammensetzung der Probe von wesentlicher Bedeutung. Sobald Bland seine Analyse abgeschlossen hat, werden die Proben zur Geochronologie und Sauerstoffisotopenanalyse an Professor Trevor Ireland von der University of Queensland weitergeleitet. Dies wird dazu beitragen, das Alter und die chemische Zusammensetzung von Bennu zu bestimmen und wichtige Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Bennu und auf der Erde gefundenen Meteoriten zu gewinnen.

Die OSIRIS-REx-Mission hat die Begeisterung und Neugier von Wissenschaftlern wie Bland und Ireland geweckt. Sie warten gespannt auf die Ergebnisse ihrer Analyse, die wesentlich zu unserem Verständnis der Entstehung des Universums und der Entstehung unseres eigenen Planeten beitragen werden.

Quellen: Website der NASA-Mission OSIRIS-REx, NASA-Administrator Bill Nelson