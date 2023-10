Neues Filmmaterial enthüllt das überraschende Leben in der Tiefsee

Neu veröffentlichtes Filmmaterial, das in der mysteriösen „Zwielichtzone“ der Tiefsee aufgenommen wurde, hat eine Welt voller Leben enthüllt. Dieses Filmmaterial wurde rund um die Geologist Seamounts in der Nähe der Hawaii-Inseln mit einem Tiefsee-Erkundungsfahrzeug namens Mesobot aufgenommen. Die Dämmerungszone bezieht sich auf Bereiche des Ozeans, in die das Sonnenlicht nicht eindringen kann, und beginnt in einer Tiefe von etwa 100 Metern (330 Fuß).

Das Filmmaterial zeigt eine Reihe faszinierender Organismen, darunter lange Lebewesenketten, Lebensformen mit Tentakeln und sogar einen Tintenfisch, der eine defensive Tintenwolke ausstößt. Diese Organismen stellen die größte Tierwanderung auf der Erde dar, da sie täglich von den Oberflächengewässern in die dunklen Tiefen wandern, um sich während der Tagesstunden zu verstecken. Diese Migration spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des globalen Klimas durch die Ozeane, indem sie Kohlenstoff aus den Oberflächengewässern in die Tiefsee transportiert, wo er für lange Zeiträume gespeichert werden kann.

Im Gegensatz zu anderen Tiefsee-Erkundungsfahrzeugen ist der Mesobot so konzipiert, dass er nur minimale Auswirkungen auf das Leben in der Tiefsee hat. Sein schlankes Design und die langsam laufenden Propeller verhindern, dass es die Wildtiere, denen es begegnet, verscheucht. Dies ist angesichts der fragilen Natur der Tiefseeökosysteme wichtig.

Die Tiefsee ist noch weitgehend unerforscht, nur etwa 25 Prozent des Meeresbodens sind ausreichend kartiert. Tiefseemissionen sind von entscheidender Bedeutung für die Entdeckung und das Verständnis des vielfältigen und oft rätselhaften Lebens, das in diesen unbekannten Gebieten existiert. Darüber hinaus können diese Missionen potenzielle Anwendungen für das Leben in der Tiefsee aufdecken, beispielsweise die Entwicklung neuartiger Medikamente. Studien haben gezeigt, dass wirbellose Meerestiere eine größere Vielfalt an antibiotischen, krebshemmenden und entzündungshemmenden Substanzen produzieren als jede andere Gruppe terrestrischer Organismen.

Das Verständnis der Tiefsee und ihrer Bewohner hat weitreichende Auswirkungen, insbesondere angesichts der zunehmenden Bedeutung industrieller Aktivitäten wie des Tiefseebergbaus. Durch die Aufklärung dieser verborgenen Welt hoffen Wissenschaftler, diese empfindlichen Ökosysteme zu bewahren und zu schützen und die potenziellen Vorteile, die sie bieten, zu nutzen.

