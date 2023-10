Der größte Sonnensturm der Geschichte wurde durch eine alte Kiefer entdeckt

Forscher haben durch die Untersuchung einer alten Kiefer in den französischen Alpen den größten Sonnensturm der Erdgeschichte entdeckt. Die in der Zeitschrift „Philosophical Transactions“ der Royal Society veröffentlichte Studie liefert Beweise für einen erheblichen Anstieg der Radiokohlenstoffwerte vor etwa 14,300 Jahren, der auf diesen neu identifizierten Sonnensturm zurückzuführen ist. Es wird geschätzt, dass dieses Ereignis doppelt so groß ist wie zuvor entdeckte Sonnenstürme, die als Miyake-Ereignisse bekannt sind und sich in den Jahren 993 n. Chr. und 774 n. Chr. ereigneten.

Das internationale Forschungsteam hat den Radiokohlenstoffgehalt in alten Bäumen aus den südlichen französischen Alpen gemessen. Durch die Analyse der Ringe in den Baumstämmen, sogenannte „Subfossilien“, konnten sie große Umweltveränderungen erkennen und wertvolle Erkenntnisse über die Vergangenheit gewinnen. Die Baumringe einer Waldkiefer deuteten auf einen deutlichen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts vor etwa 14,300 Jahren hin. Um den Zusammenhang mit einem bedeutenden Sonnensturm zu überprüfen, verglichen die Wissenschaftler diese Probe mit einer Probe aus Eiskernen in Grönland.

Radiokohlenstoff entsteht kontinuierlich durch Kettenreaktionen, einschließlich solcher, die durch extreme Sonnenereignisse wie Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe verursacht werden. Der Hauptautor dieser Studie, Edouard Bard, erklärt, dass diese Ereignisse kurzfristige Ausbrüche energiereicher Teilchen hervorrufen können, was zu erheblichen Spitzen im Radiokohlenstoff führt.

Das Verständnis vergangener Sonnenstürme ist von entscheidender Bedeutung, um zukünftige Ereignisse vorherzusagen und potenzielle Risiken zu mindern. Sollte es heute zu einem Sonnensturm dieser Größenordnung kommen, hätte dies katastrophale Folgen für die moderne Gesellschaft und könnte zu Störungen der Telekommunikation, der Satelliten und der Stromnetze führen. Der größte aufgezeichnete Sonnensturm in der Geschichte der Menschheit, das Carrington-Ereignis im Jahr 1859, verursachte bereits erhebliche Störungen.

Allerdings übertrifft der vor etwa 14,300 Jahren entdeckte Sonnensturm frühere Ereignisse in seiner Größe bei weitem. Wissenschaftler sind sich weiterhin unsicher über die Ursachen, Häufigkeit und Vorhersagbarkeit dieser extremen Sonnenstürme. Aber wenn Forscher ihr potenzielles Ausmaß verstehen, können sie solche Ereignisse besser antizipieren und sich darauf vorbereiten.

Diese bahnbrechende Entdeckung unterstreicht die Bedeutung der Erforschung der Erdgeschichte mittels Radiokarbonanalyse. Die Entwicklung eines genauen Verständnisses der Vergangenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der genauen Vorhersage und Minderung zukünftiger Risiken. Auch wenn es noch viel zu lernen gibt, bringt jede neue Entdeckung auf diesem Gebiet nicht nur Antworten, sondern auch neue Fragen mit sich, die weiter erforscht werden müssen.

