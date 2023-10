Gammastrahlenstudien zeigen, dass Pulsare Teilchenbeschleuniger sind

By

Gammastrahlenstudien haben neues Licht auf die faszinierende Natur isolierter, leistungsstarker Pulsare geworfen. Diese Studien haben gezeigt, dass Pulsare als außergewöhnliche Teilchenbeschleuniger und sogar als Hersteller von Antimaterie dienen können. Es bleiben jedoch viele Fragen zu den damit verbundenen Beschleunigungs- und Strahlungsprozessen sowie zu den konkreten Orten, an denen diese Prozesse stattfinden, offen.

Eine wichtige Entdeckung auf diesem Gebiet stammt vom Observatorium High Energy Stereoscopic System (HESS) in Namibia. Wissenschaftler haben mit den Tscherenkow-Teleskopen von HESS die energiereichsten Gammastrahlen entdeckt, die jemals von einem Pulsar beobachtet wurden. Diese Gammastrahlen hatten eine erstaunliche Energie von 20 Teraelektronenvolt, was etwa zehn Billionen Mal größer ist als die des sichtbaren Lichts. Der Nachweis solch hochenergetischer Gammastrahlen stellt eine Herausforderung für aktuelle Theorien über ihre Entstehung dar.

Die Quelle dieser Gammastrahlen ist der Vela-Pulsar, der als hellster Pulsar im Radioband des elektromagnetischen Spektrums und prominenteste Quelle kosmischer Gammastrahlung im Giga-Elektronenvolt-Bereich (GeV) bekannt ist. Die Strahlung dieses Pulsars liegt im Sternbild Vela und ist etwa 200-mal energiereicher als jede zuvor entdeckte Strahlung desselben Objekts. Die beobachteten Emissionsmuster stimmen mit denen im GeV-Bereich überein, was darauf hindeutet, dass Teilchen möglicherweise über die Magnetosphäre hinaus wandern müssen, um solch hohe Energien zu erreichen.

Arache Djannati-Atai, Leiter der im Labor Astroparticle & Cosmology (APC) in Frankreich durchgeführten Forschung, sagte: „Dieses Ergebnis stellt unser bisheriges Wissen über Pulsare in Frage und erfordert ein Umdenken in der Funktionsweise dieser natürlichen Beschleuniger.“ Die herkömmliche Erklärung der Teilchenbeschleunigung entlang magnetischer Feldlinien innerhalb oder knapp außerhalb der Magnetosphäre erklärt die beobachteten Phänomene nicht ausreichend.

Die Forscher spekulieren, dass die Beschleunigung der Teilchen im Pulsar durch einen Prozess namens magnetischer Wiederverbindung jenseits des Lichtzylinders erfolgen könnte. Allerdings stößt dieses Szenario auch auf Schwierigkeiten, die extreme Strahlungsentwicklung zu erklären. Unabhängig vom genauen Mechanismus ebnet die Entdeckung der hochenergetischen Gammastrahlen des Vela-Pulsars den Weg für weitere Beobachtungen von Pulsaren im Bereich von mehreren zehn Teraelektronenvolt. Dies wird wertvolle Erkenntnisse über die extremen Beschleunigungsprozesse in hochmagnetisierten astrophysikalischen Objekten liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gammastrahlenstudien gezeigt haben, dass Pulsare als Teilchenbeschleuniger und Erzeuger von Antimaterie fungieren können. Die Entdeckung hochenergetischer Gammastrahlen aus dem Vela-Pulsar stellt bestehende Theorien in Frage und erfordert eine Neubewertung unseres Verständnisses dieser natürlichen Beschleuniger. Die weitere Forschung auf diesem Gebiet wird zweifellos unser Wissen über die extremen Phänomene erweitern, die in Pulsaren und anderen stark magnetisierten astronomischen Objekten auftreten.

