Neue Methode zur energieeffizienten Harnstoffproduktion entdeckt

Forschern der Queensland University of Technology ist ein Durchbruch bei der Herstellung von Harnstoff gelungen, einem Stickstoffdünger, der in der Landwirtschaft weit verbreitet ist und ein wichtiger Rohstoff für verschiedene Industriezweige ist. Traditionell wird Harnstoff nach dem energieintensiven Haber-Bosch-Verfahren aus Ammoniak und Kohlendioxid synthetisiert.

Das Team hat eine neuartige Methode entwickelt, die einen Katalysator auf Graphenbasis in einer chemischen Reaktion zwischen Stickstoff und Kohlenmonoxid nutzt. Das Besondere an dieser Methode ist, dass sie bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck durchgeführt werden kann, was den Energieaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Synthesemethoden deutlich reduziert.

Dr. Junxian Liu, der Hauptautor der Studie, erklärt, dass dieser Ansatz vielversprechend für die Weiterentwicklung der Harnstoffproduktion sei. Während sich die Forschung noch im theoretischen Stadium befindet, haben die Wissenschaftler einen Katalysator identifiziert, der den Weg für eine nachhaltige und energieeffiziente Harnstoffsynthese ebnen könnte. Sie planen, mit anderen Forschungsgruppen zusammenzuarbeiten, um diese neue Technologie weiterzuentwickeln und schließlich anzuwenden.

Harnstoff ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil von Stickstoffdüngern, sondern wird auch in Branchen wie der Pharma-, Kosmetik- und Kunststoffindustrie eingesetzt. Derzeit verbraucht die Herstellung von Harnstoff nach dem Haber-Bosch-Verfahren jährlich etwa 2 % der weltweiten Energie. Die Suche nach alternativen, nachhaltigeren Methoden für die Harnstoffsynthese ist entscheidend für die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Minimierung der Umweltauswirkungen von Produktionsprozessen.

Diese Entdeckung eines Katalysators auf Graphenbasis, der die Harnstoffsynthese bei Raumtemperatur und mit geringerem Energiebedarf ermöglicht, könnte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Branchen haben. Der Einsatz eines solchen Katalysators könnte möglicherweise die Harnstoffproduktion revolutionieren und sie umweltfreundlicher und wirtschaftlicher machen.

Quelle:

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. C-N-Kopplung durch N-N-Bindungsbruch für die elektrochemische Harnstoffproduktion. Fortschrittliche Funktionsmaterialien. DOI: 10.1002/adfm.202305894