Bakterien mit einer Plastikdiät sind der Schlüssel zur Revolutionierung des Plastikrecyclings

Forscher der Northwestern University haben eine bahnbrechende Entdeckung in der Welt des Kunststoffrecyclings gemacht: ein Bakterium, das die außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, Kunststoff zu „fressen“. Diese Erkenntnis hat das Potenzial, die Bemühungen zum Kunststoffrecycling zu revolutionieren und die wachsende Umweltverschmutzungskrise durch Kunststoffabfälle anzugehen.

Die Kunststoffproduktion hat eine alarmierende Rate von über 380 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht, wobei fast die Hälfte davon Einwegplastik ist. Trotz umfassender Recyclingbemühungen werden weniger als 5 % des gesamten Kunststoffs tatsächlich recycelt, sodass ein erheblicher Teil auf Mülldeponien landet oder unsere Ökosysteme verschmutzt.

In einer in Nature Chemical Biology veröffentlichten Studie stellten die Forscher fest, dass ein weit verbreitetes Bakterium namens Comamonas testosteroni, das häufig im Boden und im Klärschlamm vorkommt, die Fähigkeit besitzt, Plastik zu konsumieren. Der bemerkenswerte Appetit des Bakteriums wurde beim Abbau von Waschmitteln sowie verschiedenen Verbindungen in Kunststoffen und Pflanzen beobachtet.

Was dieses Bakterium besonders vielversprechend macht, ist seine angeborene Fähigkeit, Plastik ohne jegliche Modifikation abzubauen. Im Gegensatz zu anderen Bakterien, die einer technischen Entwicklung und umfangreichen Modifikationen bedürfen, verfügt C. testosteroni bereits über die notwendigen Werkzeuge, um Plastik zu verdauen.

Laut Professor Ludmilla Aristilde, einer Expertin für Umwelttechnik an der Northwestern University, ist der Stoffwechselprozess des Bakteriums vielschichtig und gut integriert. Diese Entdeckung unterstreicht das ungenutzte Potenzial natürlicher Lösungen zur Bekämpfung von Plastikmüll. Die Nutzung der Kraft der Mikrobiologie könnte eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft spielen, unsere Abhängigkeit von erdölbasierten Kunststoffen verringern und den Weg für eine nachhaltigere Zukunft ebnen.

Darüber hinaus fanden die Forscher heraus, dass diese Bakterien auch die Umwandlung von verdautem Kunststoff in verschiedene Polymere erleichtern könnten, was der Biotechnologie neue Möglichkeiten eröffnet. Diese Comamonas-Arten haben das Potenzial, verschiedene Arten von Kunststoffen zu erzeugen, wodurch die Abhängigkeit von Erdölchemikalien verringert wird.

Obwohl das Bakterium derzeit nicht in Recyclinganlagen eingesetzt wird, ist es aufgrund seiner bemerkenswerten Fähigkeiten ein überzeugender Kandidat für groß angelegte Recyclingbetriebe. Durch die Nutzung der Plastikdiät dieses Bakteriums können kommunale und industrielle Recyclingbemühungen bei der Bewältigung der Plastikmüllkrise effizienter und effektiver werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Comamonas testosteroni?

Comamonas testosteroni ist ein weit verbreitetes Bakterium, das im Boden und im Klärschlamm vorkommt und das Potenzial hat, Plastik zu verbrauchen. Es verfügt über natürliche genetische Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, Plastik ohne nennenswerte Modifikation abzubauen.

F: Warum ist Kunststoffrecycling wichtig?

Kunststoffrecycling ist von wesentlicher Bedeutung, um die Umweltauswirkungen von Kunststoffabfällen zu verringern. Durch das Recycling von Kunststoff können wir die Belastung von Mülldeponien verringern, Ressourcen schonen, die Umweltverschmutzung verringern und unsere Abhängigkeit von erdölbasierten Kunststoffen verringern.

F: Wie viel Kunststoff wird derzeit recycelt?

Leider werden weniger als 5 % des gesamten produzierten Kunststoffs recycelt. Der Großteil des Plastiks landet auf Mülldeponien und trägt zur Umweltverschmutzung und Verschlechterung des Ökosystems bei.

F: Können alle Arten von Kunststoff recycelt werden?

Nicht alle Arten von Kunststoff sind recycelbar, insbesondere nicht zu Hause. Verschiedene Faktoren, wie Einschränkungen bei Recyclinganlagen, die Kombination von Kunststoffen mit anderen Materialien und die Kontamination mit Lebensmittelabfällen, erschweren das Recycling bestimmter Kunststoffe.

F: Wie können Bakterien beim Kunststoffrecycling helfen?

Bakterien wie Comamonas testosteroni haben die Fähigkeit, Plastik abzubauen, was sie zu wertvollen Verbündeten beim Plastikrecycling macht. Durch die Nutzung dieser Bakterien kann Kunststoff effizient verdaut und in verschiedene Polymere umgewandelt werden, wodurch wir weniger auf erdölbasierte Kunststoffe angewiesen sind.