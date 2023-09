Die Liebe von Katzen zu Thunfisch: Erforschung der Wissenschaft hinter ihren Geschmackspräferenzen

By

Die Affinität von Katzen zu Thunfisch ist unter Katzenbesitzern seit jeher bekannt. Doch nun haben Forscher den wissenschaftlichen Grund für diese Vorliebe herausgefunden. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Chemical Sense veröffentlichte Studie ergab, dass Katzen, ähnlich wie Menschen, Geschmacksrezeptoren für Umami besitzen – einen der fünf Hauptgeschmacksrichtungen. Umami verleiht Futter einen herzhaften oder fleischigen Geschmack, was verständlich macht, warum Katzen als Fleischfresser davon angezogen werden.

Im Gegensatz zu menschlichen Umami-Rezeptoren sind die von Katzen speziell darauf ausgelegt, bestimmte Chemikalien zu binden, die in hohen Konzentrationen im Thunfisch vorkommen. Diese Chemikalien verbessern das Umami-Erlebnis bei Katzen und erzeugen eine starke Vorliebe für den fischartigen Leckerbissen. Thunfisch enthält Inosinmonophosphat, ein Nukleotid, das stark an die einzigartige Umami-Bindungsstelle von Katzen bindet. Darüber hinaus ist Thunfisch reich an der Aminosäure L-Histidin, die als essentielle Aminosäure für Katzen gilt und als starker Umami-Verstärker wirkt.

Dieses molekulare Verständnis der Geschmackspräferenzen von Katzen hat das Potenzial, die Formulierung von Katzenfutter und -medikamenten zu revolutionieren. Durch die Einbeziehung dieser spezifischen Umami-verstärkenden Verbindungen können Hersteller ansprechendere und zufriedenstellendere Produkte für Katzenkonsumenten entwickeln.

Da sich unser Wissen über die Geschmacksrezeptoren von Katzen erweitert, eröffnen sich neue Möglichkeiten, nicht nur ihre Ernährung, sondern auch die Medikamente, die sie erhalten, zu verbessern. Die Möglichkeit, schmackhaftere und wirksamere Arzneimittel herzustellen, könnte einige der Herausforderungen lindern, die mit der medikamentösen Behandlung von Katzen verbunden sind. Darüber hinaus liefert diese Forschung wertvolle Einblicke in die evolutionären Anpassungen von Katzen und gibt Aufschluss darüber, wie ihre Herkunft aus der Wüste ihre Ernährungspräferenzen beeinflusst hat.

Insgesamt trägt diese Studie dazu bei, die Geheimnisse hinter der unerschütterlichen Liebe von Katzen zu Thunfisch zu lüften, und bietet spannende Aussichten für zukünftige Fortschritte in der Katzenküche und -gesundheit.

