Wissenschaftler identifizieren Auslöser für bakterielle Krankheitserreger und öffnen so die Tür für neue Behandlungsstrategien

Neue an der University of Nevada, Las Vegas (UNLV) durchgeführte Forschungsarbeiten geben Aufschluss über schädliche Bakterien und wie sie bestimmte Gene aktivieren, die im menschlichen Körper Krankheiten verursachen. Unter der Leitung der Mikrobiologin Helen Wing hat ein Team interdisziplinärer Wissenschaftler seine Aufmerksamkeit auf Shigellen gerichtet, einen tödlichen bakteriellen Krankheitserreger, der für Symptome wie Bauchkrämpfe, Fieber und Durchfall verantwortlich ist. Die Centers for Disease Control and Prevention schätzen, dass Shigella-Infektionen jedes Jahr weltweit zu 600,000 Todesfällen führen.

Eine der wichtigsten Entdeckungen der Forscher ist die Rolle eines Hauptproteins namens VirB, das als „Schalter“ fungiert und das Bakterium dazu bringt, beim Menschen Krankheiten zu verursachen. Das Protein bindet an die DNA von Shigella und aktiviert so die Krankheit. Die Studie ergab jedoch, dass eine Störung des Bindungsprozesses von VirB möglicherweise verhindern kann, dass Shigellen Krankheiten verursachen.

Die in der Fachzeitschrift mBio veröffentlichte Studie wurde als „Editor's Pick“ ausgezeichnet. Wenn das VirB-Protein ausgetauscht wird, verliert es seine Fähigkeit, Virulenzgene in Shigella zu aktivieren, wodurch das Bakterium effektiv nicht infektiös wird. Dieser Befund eröffnet die Möglichkeit, Behandlungen zu entwickeln, die auf das VirB-Protein abzielen, um Shigella-Infektionen zu bekämpfen.

Das Team im Mikrobiologielabor der UNLV möchte ein besseres Verständnis dieser „Schalter“-Proteine ​​erlangen, die normalerweise harmlose Bakterien in aggressive Krankheitserreger verwandeln können. Das ultimative Ziel besteht darin, Methoden zur Bekämpfung krankheitserregender Bakterien aufzudecken und möglicherweise neue Medikamente zu entwickeln, die auf diese Proteine ​​abzielen.

Die Auswirkungen dieser Forschung erstrecken sich über Shigella hinaus auf andere Krankheitserreger. Die Wissenschaftler glauben, dass ähnliche Ansätze auf andere klinisch relevante Bakterien angewendet werden könnten, indem sie auf verschiedene Proteine ​​abzielen, die an der Virulenz der Krankheit beteiligt sind. Durch das Verständnis der Funktionsweise und Wechselwirkungen dieser Proteine ​​hoffen Wissenschaftler, Behandlungsstrategien zu verbessern und die Belastung durch Infektionskrankheiten weltweit zu lindern.

Eines der Schlüsselmoleküle, die am Bindungsprozess beteiligt sind, ist Cytidintriphosphat (CTP), das für die Regulierung von VirB von entscheidender Bedeutung ist. Durch die Beeinträchtigung der CTP-Bindung hoffen Forscher, Behandlungsstrategien zu entwickeln, die die Auswirkungen schädlicher Bakterien wie Shigellen minimieren können.

Diese Forschung stellt einen wichtigen Schritt vorwärts bei der Aufdeckung der Auslöser bakterieller Krankheitserreger dar und öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten der Behandlung und Prävention. Durch das Verständnis der Mechanismen, die es Bakterien ermöglichen, Krankheiten zu verursachen, können Wissenschaftler wirksamere Strategien zur Bekämpfung dieser Infektionen entwickeln und die globale Gesundheit verbessern.

