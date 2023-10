Wissenschaftler entdecken Gammastrahlen mit der höchsten Energie aller Zeiten von einem Pulsar

By

Wissenschaftler des HESS-Observatoriums in Namibia haben eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Gammastrahlen mit der höchsten jemals nachgewiesenen Energie, die von einem toten Stern namens Pulsar ausgehen. Diese Gammastrahlen hatten eine Energie von 20 Teraelektronenvolt, was etwa dem 10-Billionenfachen der Energie des sichtbaren Lichts entspricht. Dieser Befund stellt eine Herausforderung für das derzeitige Verständnis der Entstehung gepulster Gammastrahlen dar, wie in der Fachzeitschrift Nature Astronomy berichtet wird.

Ein Pulsar ist der Überrest eines Sterns, der in einer Supernova explodiert ist. Es handelt sich um einen extrem dichten und winzigen toten Stern mit einem Durchmesser von nur etwa 20 Kilometern. Pulsare haben ein immenses Magnetfeld und bestehen größtenteils aus Neutronen. Stellen Sie sich vor, dass ein Teelöffel Pulsarmaterial eine Masse von über fünf Milliarden Tonnen hat!

Pulsare senden Strahlen elektromagnetischer Strahlung aus, die wie kosmische Leuchttürme rotieren. Diese Strahlen können Strahlungsblitze erzeugen, wenn sie unser Sonnensystem durchqueren. Diese als Strahlungsimpulse bekannten Blitze können in verschiedenen Energiebändern des elektromagnetischen Spektrums beobachtet werden.

Forscher glauben, dass schnelle Elektronen in der Magnetosphäre des Pulsars für die Erzeugung dieser Strahlung verantwortlich sind. Während sich diese Elektronen nach außen bewegen, gewinnen sie Energie und geben diese in Form beobachtbarer Strahlenbündel ab. Die neue Entdeckung stellt jedoch das bisherige Verständnis der Funktionsweise von Pulsaren in Frage. Der nachgewiesene Strahlungsanteil bei höheren Energien lässt darauf schließen, dass die Elektronen möglicherweise noch weiter als die Magnetosphäre gewandert sind.

Dieser Befund eröffnet neue Möglichkeiten zur Beobachtung anderer Pulsare im Bereich von mehreren zehn Teraelektronenvolt, die weitere Einblicke in extreme Beschleunigungsprozesse in stark magnetisierten astrophysikalischen Objekten liefern können. Die Entdeckung dieser hochenergetischen Gammastrahlen eines Pulsars erweitert unser Wissen und erfordert, dass wir unser derzeitiges Verständnis dieser faszinierenden Himmelsobjekte überdenken.

Quelle: Deutsches Elektronen-Synchrotron