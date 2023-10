Wissenschaftler entdecken Gammastrahlen mit der höchsten Energie aller Zeiten von Pulsar

Wissenschaftler des HESS-Observatoriums in Namibia haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie Gammastrahlen mit der höchsten Energie aller Zeiten von einem toten Stern, einem sogenannten Pulsar, nachgewiesen haben. Die gemessenen Gammastrahlen haben erstaunliche 20 Tera-Elektronenvolt, was etwa dem 10-Billionen-fachen der Energie des sichtbaren Lichts entspricht. Dieser Befund stellt die bestehende Theorie zur Entstehung von Pulsar-Gammastrahlen in Frage, wie ein internationales Forscherteam in der Fachzeitschrift Nature Astronomy feststellte.

Pulsare sind die Überreste von Sternen, die eine gewaltige Supernova-Explosion erlebt haben. Diese Sternexplosionen hinterlassen unglaublich dichte Objekte, sogenannte tote Sterne, mit einem kleinen Durchmesser von etwa 20 Kilometern. Diese Sterne rotieren mit extrem hoher Geschwindigkeit und besitzen ein immenses Magnetfeld.

Das Wissenschaftlerteam um Emma de Oña Wilhelmi von DESY beleuchtet die Eigenschaften von Pulsaren. Wilhelmi erklärt, dass diese toten Sterne überwiegend aus Neutronen bestehen und bemerkenswert dicht sind. Um ihre Dichte ins rechte Licht zu rücken, vergleicht sie sie mit einem Teelöffel des Materials, das eine Masse von über fünf Milliarden Tonnen hätte, etwa 900-mal größer als die Große Pyramide von Gizeh.

Die Entdeckung am HESS-Observatorium stellt eine Herausforderung für das derzeitige Verständnis der Entstehung von Pulsar-Gammastrahlen dar. Weitere Forschung und Analyse sind erforderlich, um die Emission von Gammastrahlen bei solch hohen Energieniveaus zu erklären. Dieser Durchbruch ebnet den Weg für neue Wege der Erforschung und eines besseren Verständnisses der mysteriösen Pulsare in unserem Universum.

