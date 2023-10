Quelle der Sternausrichtung in der Nähe des Galaktischen Zentrums entdeckt

Wissenschaftler der University of Manchester und der University of Hong Kong haben eine bedeutende Entdeckung hinsichtlich der Ausrichtung von Sternen in der Nähe des Galaktischen Zentrums gemacht. Die Ausrichtung planetarischer Nebel, die erstmals vom Manchester-Doktoranden Bryan Rees entdeckt wurde, blieb bisher ungeklärt. Neue Daten des European Southern Observatory Very Large Telescope und des Hubble-Weltraumteleskops haben die Ausrichtung bestätigt und eine bestimmte Gruppe von Sternen identifiziert, die dafür verantwortlich sind: nahe Doppelsterne.

Planetarische Nebel sind Gaswolken, die Sterne am Ende ihres Lebens ausstoßen. Das Team untersuchte eine Gruppe planetarischer Nebel im Galaktischen Bulge nahe dem Zentrum der Milchstraße. Obwohl die Nebel nichts miteinander zu tun haben und von verschiedenen Sternen stammen, die zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten entstanden sind, wurde festgestellt, dass ihre Formen nahezu parallel zur galaktischen Ebene ausgerichtet sind. Diese Ausrichtung wurde in planetarischen Nebeln mit nahen Sternbegleitern entdeckt, wobei der Begleitstern den Hauptstern in einer geringeren Entfernung umkreist als Merkur von unserer eigenen Sonne.

Der Befund legt nahe, dass die Ausrichtung möglicherweise mit der anfänglichen Trennung der binären Komponenten zum Zeitpunkt der Geburt des Sterns zusammenhängt. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Mechanismen hinter der Ausrichtung vollständig zu verstehen, aber diese Entdeckung liefert wichtige Beweise für einen konstanten und kontrollierten Prozess, der die Sternentstehung über Milliarden von Jahren und große Entfernungen beeinflusst.

Diese in den Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie vertieft unser Verständnis der Dynamik und Entwicklung der Bulge-Region der Milchstraße. Die Forscher untersuchten 136 bestätigte planetarische Nebel im Bulge der Galaxie mit dem Very Large Telescope und untersuchten 40 davon erneut mit hochauflösenden Bildern des Hubble-Weltraumteleskops.

Die Ausrichtung der Nebel kann durch die schnelle Umlaufbewegung des Begleitsterns beeinflusst werden, der möglicherweise sogar innerhalb des Hauptsterns umkreist. Diese Entdeckung wirft Licht auf die komplexen Prozesse der Sternentstehung und die Faktoren, die unsere Galaxie formen.

References:

– Astrophysikalische Tagebuchbriefe

– Europäische Südsternwarte

– Hubble-Weltraumteleskop