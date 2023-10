Neuer Klimamechanismus in der Kreidezeit von Forschern entdeckt

By

Forscher der Hebrew University und der University of Bristol haben einen bisher unbekannten Klimamechanismus während der Kreidezeit entdeckt, der erhebliche Auswirkungen auf das Erdklima hatte. Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Kontinentalbewegungen und Störungen der Meeresströmungen, die sich auf die Temperaturgradienten in diesem Zeitraum auswirkten. Diese Forschung trägt nicht nur zu unserem Verständnis der antiken Klimadynamik bei, sondern verdeutlicht auch die Rolle ozeanischer Prozesse im heutigen Klimasystem.

Die in Nature Communications veröffentlichte Studie nutzte ein innovatives Analysemodell, das von Forschern der Hebrew University entwickelt wurde. Es untersuchte die windgetriebene Zirkulation an der Meeresoberfläche und betonte die Bedeutung der Geometrie des Ozeanbeckens für die Klimagestaltung. Der Schwerpunkt der Studie lag auf der Kreidezeit, die vor etwa 145 bis 66 Millionen Jahren stattfand und durch einen hohen Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre gekennzeichnet war.

Ziel der Forscher war es, den komplexen Zusammenhang zwischen Veränderungen in den Meeresströmungsmustern und Schwankungen der Temperaturgradienten während der Kreidezeit aufzudecken. Mithilfe von Computermodellen, die das Klima früherer Zeiten simulierten, fanden sie heraus, dass die Bewegung der Kontinente der Erde in dieser Zeit zu einer Verlangsamung der großen wirbelnden Meeresströmungen führte, die für den Transport warmen Wassers vom Äquator zu den Polen verantwortlich waren. Diese Störung verursachte in dieser Zeit einen erheblichen Anstieg der Temperaturunterschiede zwischen den Polen und den Tropen.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung reichen über die Kreidezeit hinaus. Es unterstreicht die Bedeutung von Meereswirbeln oder Zirkulationsmustern für die Gestaltung der Klimadynamik sowohl in der Vergangenheit als auch heute. Indem wir verstehen, wie diese Strömungen die Temperaturunterschiede zwischen den Polen und den Tropen beeinflussten, können wir Einblicke in die Artenvielfalt und das Klima der Kreidezeit gewinnen.

Die Ergebnisse dieser Studie stimmen mit geologischen Beweisen aus der Kreidezeit überein, was die vorgeschlagenen Mechanismen weiter untermauert und unser Verständnis der vergangenen Klimadynamik verbessert. Dieses Wissen kann bei der Modellierung und Vorhersage der Auswirkungen des Klimawandels in der Neuzeit hilfreich sein, da die Zirkulationsmuster der Ozeane weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des globalen Klimas spielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Forschung unser Verständnis des Zusammenhangs zwischen Ozeanzirkulationsmustern, Temperaturunterschieden und vergangenen Klimabedingungen vertieft. Es betont auch die Bedeutung ozeanischer Prozesse für die Gestaltung heutiger Klimasysteme. Indem wir die Klimamechanismen der Vergangenheit entschlüsseln, können wir die Herausforderungen des Klimawandels in der Gegenwart besser verstehen und bewältigen.

