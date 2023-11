Wissenschaftler entdecken ein uraltes supermassereiches Schwarzes Loch und erweitern damit unser Verständnis des Universums

Wissenschaftler haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die unser derzeitiges Verständnis des frühen Universums in Frage stellt. Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops und des Chandra-Röntgenobservatoriums der NASA haben Forscher ein Schwarzes Loch entdeckt, das älter als das in unserer Milchstraße ist und zehnmal größer ist. Dieser Befund bestätigt die seit langem bestehende Hypothese, dass es zu Beginn der Entstehung des Universums supermassereiche Schwarze Löcher gab.

Das Alter dieses außergewöhnlichen Schwarzen Lochs wird auf etwa 13.2 Milliarden Jahre geschätzt und ist damit etwa 200 Millionen Jahre älter als bisher entdeckte Schwarze Löcher. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Dieser uralte Gigant entstand erst 670 Millionen Jahre nach dem Urknall.

Der Hauptautor Akos Bogdan vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics erklärt, dass Schwarze Löcher in bestimmten Galaxien zwischen 10 und 100 % der Gesamtmasse aller Sterne in dieser Galaxie ausmachen können. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu den Schwarzen Löchern in der Milchstraße und nahegelegenen Galaxien, die nur 0.1 % der Gesamtmasse ausmachen.

„Es ist noch sehr früh im Universum, solch ein Gigant zu sein“, bemerkt Priyamvada Natarajan von der Yale University, die an der in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Studie beteiligt war.

Die Forscher glauben, dass dieses Schwarze Loch aus gigantischen Gaswolken entstanden ist, die in einer benachbarten Galaxie kollabierten. Als die beiden Galaxien verschmolzen, rückte das supermassereiche Schwarze Loch in den Mittelpunkt. Chandra bestätigte seine Existenz und entdeckte die Röntgenstrahlen, die das Schwarze Loch aussendet, wenn das Gas spiralförmig in das Schwarze Loch strömt. Dieses Unterscheidungsmerkmal kategorisiert ihn als Quasar, da er aktiv wächst und intensive Strahlung aussendet.

Während diese Entdeckung Licht auf die frühen Stadien des Universums wirft, wirft sie auch neue Fragen zur Entstehung und zum Wachstum von Schwarzen Löchern auf. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Webb-Teleskop zusammen mit anderen zukünftigen Observatorien weitere alte Schwarze Löcher entdecken und so unser Wissen über diese rätselhaften kosmischen Objekte erweitern wird.

Häufigste Fragen

Was ist ein Schwarzes Loch?

Ein Schwarzes Loch ist eine Region im Weltraum mit einer extrem starken Anziehungskraft, die so stark ist, dass sich nichts, nicht einmal Licht, seiner Kontrolle entziehen kann. Es entsteht aus den Überresten massereicher Sterne, die aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert sind.

Was ist ein Quasar?

Ein Quasar ist eine Art Schwarzes Loch, das große Mengen an Energie und Licht aussendet. Es entsteht, wenn ein supermassereiches Schwarzes Loch sich aktiv von umgebender Materie ernährt und das Gas hell leuchten lässt.

Wie entdecken Wissenschaftler Schwarze Löcher?

Wissenschaftler nutzen häufig Weltraumteleskope wie das Chandra-Röntgenobservatorium, um Schwarze Löcher zu entdecken. Durch die Beobachtung der Röntgenstrahlung, die von Gas ausgeht, das in Schwarze Löcher fällt, können Forscher deren Vorhandensein bestätigen.

Welche Auswirkungen hat die Entdeckung alter supermassereicher Schwarzer Löcher?

Die Entdeckung uralter supermassereicher Schwarzer Löcher liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und das Wachstum dieser kosmischen Riesen. Es stellt bestehende Theorien über den Zeitrahmen der Entwicklung von Schwarzen Löchern in Frage und trägt zu unserem Verständnis des frühen Universums bei.