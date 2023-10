Neue Studie enthüllt riesige Vulkanregion des verborgenen Kontinents Zealandia

By

Kiwi-Wissenschaftler haben in der Fachzeitschrift Tectonics eine bahnbrechende Studie veröffentlicht, die neue Erkenntnisse über den kürzlich anerkannten achten Kontinent Zealandia enthüllt. Die Studie kartiert zum ersten Mal Zealandia – ungefähr so ​​groß wie Neuseeland – einschließlich seiner unterseeischen Ränder. Der Kontinent ist unter dem Ozean verborgen, nur ein kleiner Teil befindet sich in Form von Neuseeland über dem Meeresspiegel. Zealandia gilt als der jüngste, kleinste und dünnste Kontinent der Welt und ist für uns weitgehend unsichtbar geblieben. Würden die Ozeane jedoch trockengelegt, würde sie sich im Südpazifik auf etwa fünf Millionen Quadratkilometer erstrecken.

Zealandia besteht aus einer verborgenen Masse unter den Wellen und lag vor Millionen von Jahren über dem Meeresspiegel. Dinosaurier durchstreiften seine tief gelegene Landschaft und seine Anwesenheit wird seit mehr als einem Jahrhundert in wissenschaftlichen Arbeiten angedeutet. Allerdings dauerte es bis 2017, bis Seeland durch eine bahnbrechende Studie unter der Leitung von GNS Science zu einem anerkannten Kontinent wurde. Jetzt, sechs Jahre später, haben Wissenschaftler die Geologie des nördlichen Teils Zealandias kartiert und dabei eine riesige Vulkanregion entdeckt, die vor 100 bis 60 Millionen Jahren am Rande des Superkontinents Gondwana ausgebrochen ist.

Bisher sei die Rolle von Magma beim Zerfall Gondwanas unterschätzt worden, heißt es in der Studie. Die vulkanische Region auf Zealandia umfasst eine Fläche von 250,000 Quadratkilometern, etwa so groß wie Neuseeland selbst. Die Studie deckte auch Zealandias 250 Millionen Jahre altes „Rückgrat“ auf, das als Median Batholith bekannt ist und sich über 4,000 Kilometer bis nach Neukaledonien erstreckt. Die Studie wirft ein neues Licht auf die geologischen Ereignisse Zealandias, die den Kontinent geprägt haben, macht aber auch deutlich, dass es hinsichtlich seiner physischen Grenzen und Zusammensetzung noch viel zu erforschen und zu entdecken gibt.

