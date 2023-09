Die Entdeckung von Capitojoppa amazonica: Eine neue Wespengattung im peruanischen Amazonasgebiet

Das Allpahuayo-Mishana-Nationalreservat in Peru ist für seine unglaubliche Artenvielfalt bekannt, und Forscher der Universität Turku in Finnland haben mit der Entdeckung einer neuen Wespengattung, Capitojoppa, seinen reichen Lebensteppich erweitert. Die Forscher, die seit über zwei Jahrzehnten die Artenvielfalt von Insekten im Reservat untersuchen, beschrieben die neue Gattung in einer kürzlich veröffentlichten Studie.

Capitojoppa gehört zur Unterfamilie der Ichneumoninae, die für ihre großen und farbenfrohen Wespen bekannt ist, die vor allem in tropischen Regionen vorkommen. Diese Wespen ernähren sich von Motten- und Schmetterlingsraupen und -puppen. Die Forscher haben innerhalb dieser Unterfamilie mehrere unbekannte Arten entdeckt, die sie in zukünftigen Studien beschreiben wollen.

Das Allpahuayo-Mishana-Nationalreservat erlangte Ende der 1980er Jahre wissenschaftliche Bedeutung, als der Botaniker Alwyn Gentry eine Rekordzahl an Baumarten in einem kleinen Gebiet des Regenwaldes dokumentierte. Seit 1998 untersuchen Forscher der Universität Turku die Artenvielfalt von Insekten in denselben Forschungsgebieten und haben eine bemerkenswert hohe Anzahl an Insektenarten festgestellt. In dieser Region entdeckten sie Capitojoppa.

Der Name Capitojoppa gibt Aufschluss über die Eigenschaften der neu entdeckten Wespengattung. „Capito“ bedeutet seinen großen Kopf, ähnlich wie die in Südamerika vorkommende Barbetvogelgattung Capito. Der Namensteil „Joppa“ bezieht sich auf die Ähnlichkeit von Capitojoppa mit der Wespengattung Joppa. Der spezifische Artname „amazonica“ bezieht sich auf den Amazonas.

Die Forscher aus Finnland waren auch an Naturschutzbemühungen im Allpahuayo-Mishana-Reservat beteiligt. Die Region ist für ihren beispiellosen Artenreichtum bekannt und die Forscher untersuchen, wie sich menschliche Aktivitäten wie der Klimawandel auf den Regenwald auswirken.

Die Entdeckung von Capitojoppa amazonica trägt zum wachsenden Verständnis der unglaublichen Artenvielfalt im Allpahuayo-Mishana-Nationalreservat bei. Die weitere Forschung in der Region wird dazu beitragen, Licht auf die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf dieses einzigartige Ökosystem zu werfen.

Quelle:

– „Capitojoppa, eine neue Gattung von Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) aus dem peruanischen Amazonasgebiet“ von Brandon R. Claridge, Kari M. Kaunisto und Ilari E. Sääksjärvi, 1. September 2023, ZooKeys. DOI: 10.3897/zookeys.1178.108929