Neuseelands Unterwasserreservoir könnte das Rätsel um „stille“ Erdbeben lösen

Ein neu entdecktes Unterwasserreservoir vor der Küste Neuseelands könnte der Schlüssel zum Verständnis „stiller“ Erdbeben sein, die in der Hikurangi-Subduktionszone auftreten. Die Subduktionszone, in der die pazifische tektonische Platte unter die australische tektonische Platte taucht, ist für die Erzeugung einer erheblichen Menge aufgestauter Energie verantwortlich. Wissenschaftler sind seit langem verwirrt über die Vielfalt der in dieser Zone beobachteten Erdbeben, die vermutlich durch das Vorhandensein von Flüssigkeiten beeinflusst werden.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Hydratation Störungen innerhalb der Subduktionszone schwächt, aber erst vor kurzem haben Wissenschaftler Erkenntnisse über die Mechanismen gewonnen, die diesem Prozess zugrunde liegen. Darüber hinaus haben Forscher begonnen, die Rolle von „Slow Slip“-Erdbeben zu erkennen, die nach und nach Verwerfungen verschieben, ohne dass man sie an der Oberfläche spürt.

Bisher gab es jedoch keine direkten geologischen Beweise für die Existenz eines großen Wasserreservoirs entlang der Verwerfungszone. Der Hauptautor Andrew Gase erstellte mithilfe seismischer Scans ein 3D-Bild eines alten Vulkanplateaus und enthüllte dicke Sedimentschichten rund um vergrabene Vulkane. Die Analyse von Bohrkernproben ergab, dass fast die Hälfte des Gesteinsvolumens aus Wasser bestand.

Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da angenommen wird, dass der Grundwasserdruck eine Rolle bei der Freisetzung tektonischer Spannungen durch langsame Erdbeben spielt. Es wird angenommen, dass wasserreiche Sedimente normalerweise als Falle für Grundwasser dienen, doch in diesem Fall enthielt die Verwerfung nur wenig von diesem typischen Material. Stattdessen vermuten Forscher, dass die alten Vulkane und umgewandelten Gesteine ​​große Mengen Wasser in die Verwerfung transportierten.

Diese Erkenntnisse werden zur laufenden Forschung über die Auswirkungen eingeschlossener Flüssigkeiten auf Erdbeben mit Megaschub beitragen. Wissenschaftler planen, den Einfluss von Flüssigkeiten auf Erdbeben in der gesamten Region zu modellieren, was letztendlich dazu beitragen wird, genauere Berechnungen der Tsunami-Gefahr für Neuseeland zu entwickeln. Diese Forschung bringt uns dem Verständnis der Dynamik von Subduktionszonen und den potenziellen Risiken, die sie mit sich bringen, näher.

