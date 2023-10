Spektakuläre Entdeckung: Unberührte Korallenriffe auf den Galápagos-Inseln enthüllt

Wissenschaftler an Bord des Forschungsschiffs Falkor haben in den Gewässern rund um die Galápagos-Inseln eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Mithilfe des hochmodernen ROV-Roboters SuBastian, der Tiefen von bis zu 4,500 Metern erkunden kann, konnten Forscher zwei bisher unentdeckte Kaltwasserkorallenriffe entdecken. Diese außergewöhnlichen Riffe, die sich zwischen 370 und 420 Metern unter der Oberfläche befinden, haben unserem Verständnis des Meeresschutzgebiets der Galápagos-Inseln eine neue Dimension hinzugefügt.

Mit einer Länge von über 800 Metern entspricht das größere der beiden Riffe der Größe von acht Fußballfeldern, während sich das kleinere Riff über eine Länge von 250 Metern erstreckt. Das wirklich Bemerkenswerte an diesen Korallenformationen ist der Reichtum an Steinkorallenarten, die sie beherbergen, was darauf hindeutet, dass sie seit Tausenden von Jahren für die Artenvielfalt im Meer sorgen. Diese aufregende Entdeckung baut auf der Entdeckung vom April 2023 auf, als Wissenschaftler an Bord des R/V Atlantis der Woods Hole Oceanographic Institution erstmals tiefe Korallenriffe im Galápagos-Meeresschutzgebiet entdeckten.

Das Hauptziel der Expedition bestand darin, mithilfe der Laserscanning-Technologie außergewöhnlich hochauflösende Karten dieser Riffe zu erstellen. Durch den Einsatz von Laserscannern, die Karten mit einer Auflösung von zwei Millimetern erstellen können, konnten Forscher die vielfältigen Organismen identifizieren, die auf dem Meeresboden leben. Traditionell waren Unterwasser-Kartierungstechnologien aufgrund ihrer groben Auflösung nur begrenzt in der Lage, Bilder von lebenden Organismen aufzunehmen. Diese bahnbrechende Laserscanning-Methode hat jedoch neue Möglichkeiten für die Untersuchung von Unterwasserökosystemen in beispielloser Detailtiefe eröffnet.

Neben der Entdeckung der Korallenriffe stießen die Wissenschaftler auch auf zwei bisher unbekannte Seeberge. Diese Seeberge, deren Existenz aufgrund von Satellitendaten vermutet wurde, wurden nun bestätigt und mit modernster Technologie sorgfältig kartiert. Diese wertvollen Informationen tragen nicht nur zum wissenschaftlichen Verständnis bei, sondern bilden auch eine Grundlage für effektive Entscheidungen bei der Erhaltung und Erhaltung dieser einzigartigen Ökosysteme.

Die Direktion des Galápagos-Nationalparks erkannte die Bedeutung dieser Forschung an und betonte die Bedeutung der geologischen Dynamik für die Gestaltung von Tiefseeökosystemen. Durch die kontinuierliche Untersuchung und Kartierung dieser abgelegenen Regionen stellen wir sicher, dass die Galápagos-Inseln weiterhin ein leuchtendes Beispiel für die Schönheit und ökologische Bedeutung der Natur bleiben.

FAQ:

F: Was machte die Entdeckung der Korallenriffe auf den Galápagos-Inseln so bedeutsam?

A: Die Entdeckung dieser unberührten Korallenriffe erweitert unser Wissen über tiefe Riffe im Meeresschutzgebiet der Galápagos-Inseln und unterstreicht deren reiche Vielfalt an Steinkorallenarten.

F: Wie wurden diese Riffe erkundet und kartiert?

A: Wissenschaftler nutzten den fortschrittlichen ROV SuBastian-Roboter und die Laserscan-Technologie, die Karten mit einer Auflösung von zwei Millimetern erstellten, mit denen sich die auf dem Meeresboden lebenden Organismen identifizieren ließen.

F: Welche weiteren Erkenntnisse wurden während der Expedition gemacht?

A: Zusätzlich zu den Korallenriffen entdeckten Forscher zwei unbekannte Seeberge, bestätigten ihre Existenz und kartierten sie sorgfältig mit hoher Auflösung.

F: Warum sind diese Entdeckungen für die Galápagos-Inseln von Bedeutung?

A: Die während dieser Expedition gesammelten Daten tragen zum Verständnis und zur Erhaltung des Galápagos National Marine Reserve und des Eastern Tropical Pacific Marine Corridor bei und verdeutlichen die Rolle der Tiefseelebensräume bei der Erhaltung der Gesundheit unserer Ozeane.