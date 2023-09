Wissenschaftler entdecken in Sambia die älteste Holzkonstruktion der Welt

Zusammenfassung:

Wissenschaftler in Sambia haben die Überreste der vermutlich ältesten Holzkonstruktion der Welt gefunden. Sie ist 476,000 Jahre alt und damit hundertmal älter als die Pyramiden Ägyptens. Die Entdeckung wurde an den Kalambo Falls gemacht, einem Ort, der Zeugnisse menschlicher Besiedlung von der frühen Steinzeit bis zur Neuzeit enthält. Die erhaltenen Holzreste wurden in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel gefunden, was dazu beitrug, den Verfall des organischen Materials zu verhindern. Das Team unter der Leitung von Professor Larry Barham von der Universität Liverpool stellte fest, dass die Holzkonstruktion aus zwei ineinandergreifenden Baumstämmen bestand, die durch eine Kerbe verbunden waren. Außerdem fanden sie vier Holzwerkzeuge, darunter einen Keil, einen Grabstock, einen geschnittenen Baumstamm und einen gekerbten Ast. Diese Ergebnisse deuten auf eine frühe Vielfalt der Holzbearbeitungstechniken hin und stellen frühere Vorstellungen über das technische Wissen früher Homininen in Frage. Die Entdeckung lag Tausende von Jahren vor dem Erscheinen des modernen Menschen.

Das Team fand auch Hinweise darauf, dass das Holz mit einer hackmesserähnlichen Kante geformt war, was auf die Fähigkeit hindeutet, Holz in großem Maßstab zu bearbeiten. Der dichte Wald und der hohe Grundwasserspiegel in Kalambo boten die perfekten Bedingungen für die Schaffung einer bebauten Umgebung, beispielsweise erhöhter Plattformen oder Gehwege. Die Entdeckung stellt die Annahme in Frage, dass frühe Homininen in erster Linie mobile Sammler mit begrenzter technologischer Vielfalt waren.

Quellen:

– Nationale Post: https://nationalpost.com/article/content/1384655/scientists-discover-world-s-oldest-wooden-structure-in-zambia