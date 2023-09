Die Entdeckung der ältesten von Menschen gebauten Struktur der Welt wirft ein neues Licht auf die frühe menschliche Technologie

Britische und afrikanische Archäologen haben im südlichen Afrika eine bahnbrechende Entdeckung gemacht – Beweise für das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt. Dieses beeindruckende Bauwerk, das vor über einer halben Million Jahren von einer ausgestorbenen Menschenart errichtet wurde, wurde im Norden Sambias in wasserdurchtränktem Boden gefunden. Es wird angenommen, dass das aus bearbeitetem Holz gefertigte Bauwerk als erhöhter Gleisweg oder Plattform über Marschland oder in einem Feuchtgebiet diente.

Dieses neu ausgegrabene Bauwerk ist mindestens doppelt so alt wie jedes andere bekannte von Menschenhand geschaffene Bauwerk. Es wird erwartet, dass seine Entdeckung das archäologische Verständnis der frühen menschlichen Technologie und kognitiven Fähigkeiten revolutionieren wird. Dies deutet darauf hin, dass die frühen Menschen viel früher als bisher angenommen über ausgefeilte Fähigkeiten im Ingenieurwesen und Zimmerhandwerk verfügten.

Der von Menschen gebaute Weg oder die Plattform ist nur ein kleiner Teil einer größeren prähistorischen menschlichen Siedlung am Südufer des Kalambo-Flusses. Dieser Ort liegt in unmittelbarer Nähe zu den bemerkenswerten Naturwundern eines 235 Meter hohen Wasserfalls und einer 300 Meter tiefen Schlucht. Die einzigartige lokale Topographie, die Marschland, Seen und Flusswälder umfasst, lockte wahrscheinlich frühe menschliche Jäger und Sammler in die Gegend.

Archäologen haben außerdem Steinwerkzeuge entdeckt, die zum Schneiden, Hacken und Schaben verwendet wurden, sowie eine mögliche Feuerstelle zum Kochen. Die prähistorischen Menschen, die in dieser Gegend lebten, gehörten zur ausgestorbenen Spezies Homo heidelbergensis, die vor 600,000 bis 300,000 Jahren gedieh. Homo heidelbergensis hatte zu dieser Zeit bereits Afrika, Westasien und Europa besiedelt, starb jedoch schließlich aus, möglicherweise aufgrund der Konkurrenz durch fortgeschrittenere menschliche Arten wie Homo sapiens und Neandertaler.

Das Forschungsprojekt Deep Roots of Humanity, eine Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich, Belgien und Sambia, leitete die archäologischen Untersuchungen in den letzten vier Jahren. Lumineszenzdatierungstechniken wurden verwendet, um das Alter der Struktur und andere Befunde zu bestimmen. Laut Projektleiter Professor Larry Barham wird diese Entdeckung bestehende Vorstellungen über ausgestorbene menschliche Spezies in Frage stellen und neue Einblicke in die menschliche Evolution liefern.

Definitionen:

– Erhöhter Weg: Ein erhöhter Weg, der häufig zum Überqueren schwierigen Geländes wie Marschland oder Feuchtgebieten gebaut wird.

– Prähistorisch: Bezieht sich auf eine Zeit vor der aufgezeichneten Geschichte, typischerweise die Zeit vor der Entwicklung der geschriebenen Sprache und der Erfindung von Schriftsystemen.

– Lumineszenzdatierung: Eine Methode zur Bestimmung des Alters von Mineralien oder Artefakten durch Messung der über die Zeit akkumulierten Strahlung.