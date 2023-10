Das älteste von Menschen gebaute Bauwerk der Welt im südlichen Afrika ausgegraben

Archäologen aus Großbritannien, Belgien und Sambia haben im südlichen Afrika das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt entdeckt. Dieses mindestens eine halbe Million Jahre alte Bauwerk bestand aus bearbeitetem Holz und wurde wahrscheinlich als erhöhte Gleise oder erhöhte Plattform in einem Feuchtgebiet genutzt. Die Entdeckung wurde in wasserdurchtränktem Boden im Norden Sambias gemacht und ist doppelt so alt wie jedes bisher bekannte von Menschenhand geschaffene Bauwerk. Es wird erwartet, dass dieser Befund das Verständnis der Archäologen über frühmenschliche Technologie und kognitive Fähigkeiten verändern wird.

Die Holzkonstruktion ist nur ein kleiner Teil einer größeren prähistorischen menschlichen Präsenz am Südufer des Kalambo-Flusses. Das Gebiet, das für seine Naturwunder bekannt ist – ein 235 Meter hoher Wasserfall und eine 300 Meter tiefe Schlucht – lockte wahrscheinlich frühe menschliche Jäger und Sammler in die Region. Die Wasserfälle und die abwechslungsreiche lokale Topografie boten Ressourcen und Möglichkeiten zum Jagen und Sammeln. In unmittelbarer Nähe der Wasserfälle gab es Marschland, kleine Seen, Wasserstraßen, Flusswälder und eine fruchtbare Aue. Der Fluss mündet in den Tanganjikasee, der reich an Fischen ist und Tiere angezogen hätte.

Die Archäologen haben zwei Teile der Holzkonstruktion gefunden – ein 1.4 Meter langes Stück eines Baumstamms und einen Baumstumpf. Diese wurden von prähistorischen Zimmerleuten umgebaut. Sie entdeckten auch Schneid-, Hack- und Schabewerkzeuge aus Stein sowie eine mögliche Feuerstelle zum Kochen. Die dort lebenden prähistorischen Menschen gehörten zur heute ausgestorbenen Art Homo heidelbergensis, die vor 600,000 bis 300,000 Jahren blühte.

An dem Forschungsprojekt mit dem Titel „Deep Roots of Humanity“ waren Experten der Universitäten Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway und Lüttich sowie das National Museums Board und die National Heritage Conservation Commission von Sambia beteiligt. Mithilfe von Lumineszenzdatierungstechniken wurde das Alter der Funde bestimmt. Professor Larry Barham, der Projektleiter, sagte, dass diese Entdeckung unser Verständnis einer längst ausgestorbenen Menschenart verändert.

