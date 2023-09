Britische und afrikanische Archäologen entdecken das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt

Archäologen aus Großbritannien und Afrika haben Beweise für das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt entdeckt, das vor etwa einer halben Million Jahren von einer ausgestorbenen Menschenart errichtet wurde. Das aus bearbeitetem Holz gefertigte Bauwerk wurde im südlichen Afrika gefunden und diente vermutlich als erhöhter Gleisweg oder Plattform über Marsch- oder Feuchtgebiete. Diese Entdeckung, die mindestens doppelt so alt ist wie jedes andere bekannte von Menschenhand geschaffene Bauwerk, dürfte das Verständnis der Archäologen über frühmenschliche Technologie und kognitive Fähigkeiten verändern.

Das Bauwerk wurde in wasserdurchtränktem Boden im Norden Sambias ausgegraben und war nur ein kleiner Teil einer prähistorischen menschlichen Präsenz am Südufer des Kalambo-Flusses. Es wurde in der Nähe der weltberühmten Kalambo-Wasserfälle und der tiefen Schlucht gefunden. Es wird vermutet, dass die Wasserfälle und die einzigartige lokale Topographie frühe menschliche Jäger und Sammler in die Gegend lockten, darunter die ersten Bauingenieure und Zimmerleute der Welt.

Das Gebiet rund um die Wasserfälle umfasste fruchtbare Auen, Marschland, Seen, Wasserstraßen, Flusswälder, mit Wäldern bedeckte Hügel und einen durch die Wasserfälle entstandenen Regenwald. Diese vielfältigen Umgebungen hätten verschiedene Tierarten sowie verschiedene Pflanzen, Früchte und Nüsse angezogen, die wiederum frühe Menschen angezogen hätten.

Die Archäologen haben einen 1.4 Meter langen Abschnitt eines Baumstamms und einen Baumstumpf entdeckt, die beide von prähistorischen Zimmerleuten verändert wurden. Der Stamm war an beiden Enden spitz zulaufend geformt und hatte an der Seite eine U-förmige geschnitzte Kerbe. Anschließend wurde es horizontal auf dem geformten Baumstumpf platziert, wodurch praktisch eine „Sperre“ entstand, die den Gleisweg oder die Plattform über dem Sumpf hielt. In der Nähe wurde auch ein großer Holzkeil gefunden, der wahrscheinlich zum Spalten von Holz diente.

Verschiedene Steinwerkzeuge zum Schneiden, Hacken und Schaben sowie eine mögliche Feuerstelle zum Kochen wurden ausgegraben. Die alten Menschen, die in dieser Gegend lebten, waren Homo heidelbergensis, eine ausgestorbene Art, die vor 600,000 bis 300,000 Jahren einst in Afrika, Westasien und Europa lebte.

Die archäologischen Untersuchungen wurden in den letzten vier Jahren von Forschern aus Großbritannien, Belgien und Sambia durchgeführt. Experten der Aberystwyth University nutzten Lumineszenzdatierungstechniken, um das Alter der Funde zu bestimmen. Dabei wurde untersucht, wann Mineralien im umgebenden Sand das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren.

Diese bahnbrechende Entdeckung wird erheblich zu unserem Verständnis der frühen menschlichen Zivilisation beitragen und neue Einblicke in die kognitiven Fähigkeiten und technologischen Fortschritte unserer Vorfahren bieten.

