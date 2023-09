Entdeckung des ältesten von Menschen gebauten Bauwerks der Welt im südlichen Afrika

By

Britische und afrikanische Archäologen haben im südlichen Afrika Beweise für das älteste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt entdeckt. Diese bemerkenswerte Entdeckung, die von Angehörigen einer ausgestorbenen Menschenart vor einer halben Million Jahren gemacht wurde, ist doppelt so alt wie jedes andere bekannte von Menschenhand geschaffene Bauwerk. Es wird angenommen, dass das aus bearbeitetem Holz gefertigte Bauwerk als erhöhter Gleisweg oder erhöhte Plattform in einem Feuchtgebiet diente.

Der Fund dürfte das Verständnis der Archäologen über frühmenschliche Technologie und kognitive Fähigkeiten revolutionieren. Das Forscherteam entdeckte diese Struktur im Norden Sambias in wasserdurchtränktem Boden. Dieser kleine Teil einer prähistorischen menschlichen Präsenz befand sich in der Nähe des Kalambo-Flusses, in unmittelbarer Nähe der Kalambo-Wasserfälle und einer tiefen Schlucht.

Die atemberaubenden Naturmerkmale der Gegend, einschließlich der Wasserfälle und der vielfältigen Topographie, zogen wahrscheinlich frühe menschliche Jäger und Sammler an. Die Forscher glauben, dass diese Personen möglicherweise die ersten Bauingenieure und Zimmerleute der Welt waren. Die Kalambo-Wasserfälle stromaufwärts des Bauwerks bilden aufgrund der Gischt des Wasserfalls einen lokalen Regenwald. Darüber hinaus mündet der Fluss in den Tanganjikasee, ein reichhaltiges Fischgebiet, das eine Vielzahl von Tieren angezogen hätte.

Unterschiedliche Umgebungen in der Region hätten verschiedene Arten von Pflanzen, Früchten, Nüssen und Tieren hervorgebracht und so frühe menschliche Populationen angezogen. Die Archäologen haben zwei Teile der Holzkonstruktion gefunden – einen 1.4 Meter langen Abschnitt eines Baumstamms und einen modifizierten Baumstumpf, beide von prähistorischen Zimmerleuten geformt. Der Stamm wurde geschnitzt und geformt, bevor er horizontal auf den Baumstumpf gelegt wurde, wodurch ein sicherer und erhöhter Weg oder eine Plattform entstand.

Die Forscher haben auch Steinwerkzeuge zum Schneiden, Hacken und Schaben entdeckt, was auf frühe menschliche Aktivitäten in der Gegend hinweist. Sie haben die Bewohner des Ortes als Homo heidelbergensis identifiziert, eine ausgestorbene Art, die vor 600,000 bis 300,000 Jahren blühte.

Diese bahnbrechende Entdeckung stellt frühere Annahmen über die frühe menschliche technologische Entwicklung in Frage. Die archäologischen Untersuchungen, die von Forschern aus dem Vereinigten Königreich, Belgien und Sambia durchgeführt wurden, erstreckten sich über vier Jahre. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Der Projektleiter, Professor Larry Barham, glaubt, dass diese Entdeckung unser Verständnis einer längst ausgestorbenen Menschenart verändern wird.

